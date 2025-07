Centinaia di droni sulle città dell’Ucraina. Ipotesi negoziati a Istanbul ma Mosca non conferma

Kiev e diverse altre regioni ucraine sono state bersagliate da un nuovo massiccio attacco di droni e missili russi, compresi gli ipersonici Kinzhal, con un bilancio di due morti e 15 feriti, secondo Volodymyr Zelensky. Mentre non ci sono ancora segnali ufficiali su una possibile ripresa questa settimana – come proposto sabato dal presidente ucraino – dei negoziati tra Mosca e Kiev avviati tra maggio e giugno a Istanbul. Ma il Cremlino ha detto di non escludere un vertice fra Vladimir Putin e Donald Trump in settembre in Cina. L’Aeronautica ucraina ha detto che durante la notte tra domenica e lunedì i russi hanno lanciato 426 droni e 24 missili, tra i quali cinque ipersonici. Danni sono segnalati nelle regioni di Ivano-Frankivsk, nell’ovest dell’Ucraina, in quella di Kharkiv, nel nord-est, e a Kiev. Il sindaco, Vitali Klitschko, ha detto che sono scoppiati diversi incendi, tra cui uno in una scuola materna. Zelensky ha denunciato quelli che ha definito attacchi "contro l’umanità".

I vertici militari russi hanno fatto sapere che a partire dalla sera di domenica fino al pomeriggio di lunedì le forze ucraine hanno lanciato a loro volta almeno 107 droni contro varie regioni russe, di cui 28 su quella di Mosca.