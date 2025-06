Centaur, il sistema Ai per i caccia da combattimento testato con successo sul Gripen svedese

Roma, 11 giugno 2025 - Il sistema di Intelligenza Artificiale Centaur potrebbe mandare presto in pensione i piloti di caccia. Infatti l'azienda tedesca di software Helsing e la svedese Saab, che hanno sviluppato questo sistema integrato, hanno annunciato il successo dei primi test su un caccia da combattimento.

Nei test Centaur, montato su un caccia svedese Gripen, ha mostrato tutta la sua potenzialità prendendo il completo controllo del jet, mentre un pilota umano lo controllava per sicurezza. Il sistema integrato con Ai ha ingaggiato un combattimento simulato contro un altro Gripen pilotato da un ufficiale svedese. I due test, i primi di questo tipo a riuscire completamente, si sono svolti sul Mar Baltico a fine maggio e inizio giugno.

Stephanie Lingemann, responsabile del settore aereo di Helsing, ha dichiarato: "Centaur ha analizzato costantemente i dati dei sensori, sviluppato manovre e le ha eseguite in autonomia. Un pilota umano ha accompagnato i voli per garantire la sicurezza, mentre un altro caccia Gripen ha svolto il ruolo di nemico simulato. Questo test è uno spartiacque per la difesa europea".

Autonomous AI-agent fly BVR-combat on #Gripen E "Saab, in collaboration with Helsing, today announced the successful completion of the first three flights integrating Helsing’s Artificial Intelligence (AI) agent ‘Centaur’ into a Gripen E" Source: https://t.co/wyVPdu4vE6 pic.twitter.com/x1HiKl4p0h — Gripen News (@GripenNews) June 11, 2025

Il Saab JAs 39 Gripen, o Grifone in italiano, è un caccia svedese in circolazione dal 1996. E’ il primo dei jet appartenenti alla quarta generazione e mezza e rappresenta uno dei più efficaci aerei da combattimento in attività. E’ avanzatissimo (Ha 40 computer per controllare i vari sottosistemi di volo, combattimento ed armi, oltre alle comunicazioni), semplice, maneggevole e leggero, quindi anche senza un motore molto potente (RM-12 è un General Electric F-404-GE-400 bi-albero, derivato dagli F-18 versione A/B) garantisce prestazioni di alto livello. Ha un raggio operativo di 500/600 chilometri.

L'armamento del Gripen consiste in un cannone Mauser BK-27, che spara munizioni calibro 27 mm pesanti 265 grammi, alla cadenza di 1.700 colpi al minuto e con una velocità iniziale di oltre 1000 metri al secondo. Quest'arma può impiegare proiettili perforanti-incendiari, semi-perforanti ed esplosivi per ogni tipo di bersaglio. Poi missili AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM, AGM-65 Maverick, IRIS-T, Meteor e RBS-15 antinave, tra i più temibili missili antinave sul mercato. Insomma una vasta gamma di azione infatti già il suo nome spiega le sue potenzialità Gripen: J per Jakt (Caccia), A per Anfallplan (Attadìcco) e S per Spanplan (Ricognizione).