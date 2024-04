Cena elettorale record,. Trump raccoglie fondi per oltre 50 milioni

Donald Trump batte Joe Biden. L’ex presidente con una cena ha raccolto 50,5 milioni di dollari, una cifra record che fa impallidire i 26 milioni raccolti dallo show del presidente americano insieme a Bill Clinton e Barack Obama. Nonostante la vittoria di Trump, Biden resta saldamente in testa in termini di fondi a disposizione della sua campagna elettorale che si affaccia al secondo trimestre con in cassa 192 milioni. L’evento record di Trump si è tenuto in Florida, a casa del miliardario di hedge fund John Paulson, il cui nome è circolato come possibile segretario al Tesoro. L’ex presidente si è presentato intorno alle 19 accompagnato dall’ex First Lady Melania Trump in abito lungo violetto. "È una grandissima serata ancora prima di iniziare. La gente vuole il cambiamento. Lo vogliono i ricchi. Lo vogliono i poveri. Tutti lo vogliono", ha detto Trump prima di entrare in casa Paulson, dove ad attenderlo c’erano un centinaio di persone. I biglietti per partecipare all’evento andavano dai 250.000 agli 814.600 dollari.