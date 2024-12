Cecilia Sala e l’ombra dell’intrigo internazionale: ipotesi ritorsione dopo l’arresto di un iraniano a Malpensa

Roma, 28 dicembre 2024 – Potrebbe essere legato all’arresto di un iraniano di 38 anni all’aeroporto di Malpensa e in attesa di estradizione negli Stati Uniti, il fermo della giornalista italiana Cecilia Sala, detenuta nel carcere di Evin, a Teheran, e prelevata dall’albergo dove alloggiava, 24 ore prima del suo rientro in Italia. Man mano che passano le ore si fa strada l’ipotesi di un intrigo internazionale in cui la giornalista potrebbe essere rimasta involontariamente intrappolata. E questo potrebbe rendere più complessa la partita della sua liberazione.

Cecilia Sala, giornalista detenuta in Iran

A destare più di un sospetto è la coincidenza temporale tra i due fermi: quello del cittadino svizzero-iraniano Mohammad Abedini Najafabadi, tecnico informatico di 38 anni, bloccato il 16 dicembre scorso su ordine della giustizia americana all'aeroporto milanese di Malpensa, dove era appena atterrato da Istanbul, e l’arresto, tre giorni dopo e alla vigilia del rientro in Italia, di Cecilia Sala. Contro la giornalista il regime di Teheran non ha formalizzato accuse precise. E’ stata posta in stato di fermo per non meglio precisati “comportamenti illeciti”.

L’arresto di Abedini Najafabadi ha subito causato la formale protesta iraniana con l'Italia e gli Stati Uniti. L’uomo, detenuto in regime di stretta sorveglianza, è accusato da Washington di cospirazione per esportare componenti elettronici dagli Stati Uniti all'Iran in violazione delle leggi statunitensi sul controllo delle esportazioni e sulle sanzioni. Abedini è accusato anche di aver fornito il supporto materiale al Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica, considerate dagli Usa un'organizzazione terroristica, che ha poi portato alla morte di tre militari statunitensi, uccisi da un attacco con un drone su una base in Giordania.

Nel governo nessuno si sbilancia sulla pista dell’intrigo internazionale, ma vengono letti come segnali positivi la visita in carcere da parte dell'ambasciatrice italiana Paola Amedei, così come la possibilità consentita alla cronista di telefonare ai familiari. C'è "molto lavoro da fare", confidano dall'esecutivo. Il governo "sta lavorando con la massima discrezione per cercare di riportarla a casa", dice il ministro degli Esteri Antonio Tajani mentre il collega della Difesa Guido Crosetto assicura che si seguirà "ogni strada". Ma occorre "il massimo riserbo", come ripetono da Palazzo Chigi anche per gettare acqua sul fuoco delle polemiche politiche.