Cattolici e anglicani più vicini. Il regalo del Papa a re Carlo: le schegge della croce di Cristo

Quando si parla della croce sulla quale morì il Cristo, la maggior parte delle persone di una qualche cultura, siano o no credenti, pensa soprattutto immediatamente alla ’leggenda della Vera Croce’ com’è raffigurata negli affreschi quattrocenteschi della chiesa di San Francesco in Arezzo, opera di Piero della Francesca. C’è qualcosa di vero, storicamente parlando, in quelle belle immagini?

Una risposta scientificamente precisa dovrebbe cominciare con alcune pagine di bibliografia riguardante la storia, la filologia e l’iconografia. Ci limitiamo a due libri famosi: Indagine su Piero di Carlo Ginzburg (Einaudi) e La leggenda della vera croce di Chiara Mercuri (Laterza). Sul piano propriamente storico, documentato anche a livello archeologico, dobbiamo partire da un episodio che è stato narrato la prima volta da sant’Ambrogio vescovo di Milano, e che ha dato l’avvio a una serie di narrazioni che alla fine del Duecento furono raccolte dal frate domenicano Iacopo da Varazze, vescovo di Genova , il quale nella sua Legenda aurea raccolse tutte le leggende relative ai santi venerati nel calendario romano. La leggenda, con tratti romanzeschi molto marcati, narra le miracolose vicende che condussero un’asse lignea ricavata dall’Albero della Conoscenza del Bene e del Male che cresceva nel Paradiso Terrestre a venire usata come patibolo sul quale venne crocifisso Gesù.

È storicamente accettato che nel 330 l’imperatrice Elena, madre di Costantino visitò Gerusalemme dove allora gli architetti di suo figlio stavano costruendo la grande basilica della Resurrezione. Sant’Ambrogio ci dice che l’imperatrice-madre rinvenne tre croci (quella di Gesù e quelle dei ladroni crocifissi con lui) e che una serie di circostanze miracolose le rivelarono quali dei tre oggetti fosse l’autentico.

A questo punto la sovrana dispose che la preziosissima reliquia venisse divisa in tre parti affinché fossero conservate e venerate nelle tre grandi capitali politiche e religiose dell’impero: a Gerusalemme, nella basilica della Resurrezione; a Roma dove per essa venne edificata la grande basilica di Santa Croce in Gerusalemme presso quella del Laterano; e nella cappella del palazzo imperiale di Costantinopoli. Delle tre reliquie, due vennero distrutte.

Quella gerosolimitana fu catturata dal Saladino durante lo scontro ai ’corni di Hattin’, in Galilea, ai primi del luglio 1187, e certo distrutta, in quanto i musulmani detestano il simbolo della croce.

La porzione costantinopolitana fu catturata dagli occidentali nel 1204, al tempo della Quarta Crociata: la ridussero in particelle da donare o da vendere. Solo quella romana si salvò fortunosamente dal sacco di Roma nel 1527. Ma naturalmente molte illustri chiese della cristianità latina ritengono di possedere autentiche reliquie della croce. Sotto il profilo propriamente liturgico e canonistico, la loro pretesa è nella maggior parte dei casi ragionevole: purché si tenga presente che molte di loro sono reliquie ’per contatto’.

Diverso il discorso per le particelle conservate ad esempio nella Sainte Chapelle di Parigi, oppure nella chiesa del Santo Sepolcro di Barletta. In quei casi, l’ipotesi che il frammento giunga sul serio da quello di Costantinopoli nel primo caso, di Gerusalemme nel secondo, ha un qualche fondamento per quanto l’analisi si prospetti a più livelli come complessa. È comprensibile che la Chiesa sia restia a cedere le sue sante reliquie degradandole a oggetti analizzabili scientificamente. E qui dobbiamo arrestarci: la Modernità deve adattarsi ai limiti del coflitto tra Fede e ragione.

Quanto alle porzioni della reliquia illustre ceduta alla casa reale inglese e alla Chiesa anglicana, esse costituiscono un mezzo di avvicinamento alla soluzione dello scisma tra Roma e Londra verificatosi nel Cinquecento. Dal momento che il patrimonio teologico, antropologico e canonistico delle due Chiese è praticamente comune, alla riunione non dovrebbero nascere ostacoli. La strada, però, sarà presumibilmente lunga e difficile.