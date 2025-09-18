Caso Maddie, scarcerato il primo sospettato. Mancano prove per inchiodarlo per omicidio

BRAUNSCHWEIG (Germania)L’unico sospettato per la scomparsa di Madeleine McCann, la bimba inglese di 3 anni di cui non si hanno più notizie dal 2007 quando si trovava coi genitori in un resort di Praia da Luz nel sud del Portogallo, è uscito ieri mattina dal carcere. Christian Brueckner, 48 anni, ha finito di scontare la pena di 7 anni e mezzo per lo stupro di una turista americana settantenne nel 2005 sempre in Algarve; la magistatura di tre Paesi – Germania, Portogallo e Gran Bretagna – lo ritiene il colpevole del rapimento e del probabile omicidio della piccola, ma le prove raccolte contro di lui sono indiziarie tanto che il procuratore di Braunschweig che conduce l’inchiesta, Christian Wolters, ha dovuto arrendersi ammettendo di non avere la possibilità di una condanna senza dubbi in tribunale; ha però ottenuto che all’uomo, classificato come pedofilo e "pericoloso", sia stato tolto il passaporto e debba portare il braccialetto elettronico.

Negli ultimi quattro mesi le indagini avevano ripreso vigore, ma le nuove ricerche del corpicino di Maddie – da tutti considerata defunta nonostante le solite segnalazioni in giro per il mondo – non hanno avuto risultati. Brueckner è uscito dal carcere di Sehnde su un’auto con i vetri oscurati; non ha rilasciato dichiarazioni, mentre lo ha fatto il legale, Friedrich Fuelscher: "Le indagini su Maddie secondo il mo assistito sono solo molto rumore per nulla, senza sostanza, e io non ho visto nelle carte qualcosa che mi faccia dubitare dell’innocenza del mio cliente. Christian ha nuovi progetti, ma dovrà superare i suoi momenti di ansia". La pensa diversamente Wolters: "Non abbiamo trovato nulla che lo scagioni, non ci sono altri sospetti e anzi abbiamo trovato elementi che rafforzano la nostra tesi, ma purtroppo è ancora poco per una condanna. Ma continueremo a investigare". Intanto ha fatto ricorso alla Corte federale di giustizia. La magistratura sperava di tenere più a lungo in carcere l’uomo addebitandogli altri due omicidi di bambini tedeschi: Renée Haase, 6 anni, sparito nel 1996 ancora in Algarve, e Inge Gehricke, 5, che nel 2015 scomparve nel bosco di Stendal, in Germania. Anche in queste due occasioni, come d’altra parte in quella di Maddie, Brueckner era stato visto nei pressi dei luoghi dove sono avvenute le scomparse. Finito a processo un anno fa, è stato assolto per insufficienza di prove. La pistola fumante, il corpo dei piccoli o i loro vestiti, non sono mai stati trovati nelle pertinenze dell’uomo che con il suo lavoro di ambulante ha vissuto sia in Portogallo sia nella sua Germania.

I magistrati tedeschi e la polizia portoghese sono ancora convinti di potere incriminare Brueckner, che si è anche vantato dei delitti con altri pedofili i cui racconti però non hanno trovato conferme: un uomo perseguitato o un criminale molto astuto?

Riccardo Jannello