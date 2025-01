Caso Almasri, Piantedosi: “Espulso subito per motivi di sicurezza”

Roma, 23 gennaio 2025 – Il caso Almasri arriva in Senato. Non si spegne la polemica sul rilascio (con tanto di riaccompagnamento in Libia con volo di Stato) del capo della polizia giudiziaria libica, accusato di crimini contro l’umanità. Najeem Osema Almasri Habish è stato rilasciato nella serata del 21 gennaio "per poi essere rimpatriato a Tripoli, per urgenti ragioni di sicurezza, con mio provvedimento di espulsione, vista la pericolosità del soggetto". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi rispondendo al question time al Senato.

Il ministro Piantedosi e il generale libico Njeem Osama Almasri Habish atterrato a Tripoli

''Il Governo ha dato la disponibilità a rendere un'informativa di maggiore dettaglio sul caso in questione – ha aggiunto Piantedosi –. Sarà quella l'occasione utile per approfondire e riferire su tutti i passaggi della vicenda, compresa la tempistica riguardante la richiesta, l'emissione e l'esecuzione del mandato di cattura internazionale, che è poi maturata al momento della presenza in Italia del cittadino libico''.

Le tappe della vicenda

Piantedosi ha poi ripercorso i punti chiave della vicenda, spiegando che "lo scorso 19 gennaio, il cittadino libico Najeem Osema Almasri Habish, da poco arrivato a Torino dopo essere stato nei giorni precedenti in altri Paesi europei, è stato sottoposto all'esecuzione del mandato d'arresto internazionale a fini di estradizione, emesso il giorno precedente dalla Corte penale internazionale. Ad avvenuta esecuzione del provvedimento, sono stati informati gli uffici della Procura generale presso la Corte d'Appello di Roma e il competente Dipartimento del ministero della Giustizia, oltre al difensore nominato d'ufficio e le autorità consolari”.

L’arresto e il rilascio

Almasri, secondo la ricostruzione di Piantedosi è stato “temporaneamente associato alla locale casa circondariale Lorusso e Cotugno e, quindi, messo a disposizione dell'autorità giudiziaria competente, la Corte d'Appello di Roma e la Procura generale presso la stessa Corte d'Appello. Il successivo 21 gennaio, la Corte d'Appello di Roma, nell'ambito delle prerogative di vaglio dei provvedimenti di limitazione della libertà personale, ha dichiarato il non luogo a procedere sull'arresto del cittadino libico, valutato come irrituale in quanto non previsto dalla legge, disponendone l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa".