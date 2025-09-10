Dentro la casa colpita in Polonia: il salotto polverizzato, il tetto squarciato e il drone che penzola

Roma, 10 settembre 2025 – Una foto pubblicata sui social da Dariusz Stefaniuk, deputato del PiS per il Parlamento polacco, mostra la casa nella città di Wyryki Wola nella regione di Lublino, al confine con la Russia e la Bielorussia, colpita da un drone, presumibilmente russo.

Potrebbero essere queste le immagini che potrebbero scatenare un nuovo conflitto mondiale.

Il tetto squarciato, il drone che penzola nel salotto, quest’ultimo praticamente polverizzato. Una montagna di polvere invade infatti quella che doveva essere la sala della casa in Polonia raggiunta dal drone: sedie e mobili sono a pezzi a terra, si intravede il divano, rimasto intatto, ma ricoperto di detriti.

Anche il parcheggio dell’abitazione è stato danneggiato, così come un’auto sulla quale sono piovuti detriti e mattoni, ma nessuno per fortuna sarebbe rimasto ferito.

Il governo polacco ha invocato l'articolo 4 della Nato, che impegna gli alleati a consultarsi per valutare l'entità di una minaccia nei confronti di un membro, in seguito all'incursione di alcuni droni, presumibilmente russi, nel suo spazio aereo. Mai in precedenza droni erano stati abbattuti nei cieli di un Paese Nato.

L'entità dell'attacco, durato tutta la notte, non è invece ancora chiara. Tusk ha riferito di aver registrato 19 violazioni dello spazio aereo e di aver abbattuto almeno 3 droni, in un'operazione che ha coinvolto anche caccia olandesi e aerei da ricognizione italiani. Finora sono stati rinvenuti i resti di 7 droni e di un proiettile non identificato.