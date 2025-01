Casa Bianca, Musk avrà un ufficio

Elon Musk si prepara ad essere sempre più il presidente ombra degli Stati Uniti. Il patron di X e Tesla occuperà un ufficio nel complesso della Casa Bianca, mantenendo così uno stretto contatto con Donald Trump quando si sarà insediato. Lo riporta il New York Times, citando alcune fonti secondo le quali Musk avrà un suo spazio all’Eisenhower Executive Office Building.

Il miliardario sta valutando con il transition team del presidente eletto quale sarà il suo accesso alla West Wing della Casa Bianca. Non è chiaro al momento se anche Vivek Ramaswamy, che guiderà insieme a Musk il Dipartimento per l’efficienza, avrà uno spazio all’Eisenhower Executive Office Building.

Casa Bianca a parte, il nome di Musk è circolato nelle scorse ore in relazione alla sua possibile acquisizione di TikTok. Un’ipotesi bollata da Pechino, titolare del social, come "pura finzione". Eppure, per Bloomberg News, le autorità cinesi starebbero valutando la cessione delle sue operazioni americane a Musk, nel caso in cui l’app fosse bandita dagli Usa entro la settimana.

Alti funzionari cinesi avrebbero iniziato a discutere piani d’emergenza per TikTok nel contesto delle tensioni con Trump. Tra questi, uno scenario prevedrebbe che X, azienda di Musk, acquisisca e gestisca TikTok Usa insieme alle sue operazioni.