Usa, Casa Bianca evacuata: trovata cocaina. Indagano i servizi segreti

Washington, 5 luglio 2023 – Cocaina alla Casa Bianca. I servizi segreti americani stanno indagando sul ritrovamento di droga nell'ala occidentale, accessibile ai turisti, della residenza del presidente Usa. Lo hanno detto le forze dell'ordine, spiegando che Joe Biden era a Camp David quando la polvere bianca ritrovata dagli agenti in un'area comune è stata sottoposta al test ed è risultata positiva alla cocaina.

La Casa Bianca

"Abbiamo una barra gialla che dice cocaina cloridrato", ha detto un vigile del fuoco alla radio, come riporta il Washington Post. L'ala Ovest è annessa al palazzo esecutivo in cui vive il presidente americano e comprende lo studio ovale, la sala del gabinetto e l'area stampa, oltre agli uffici e allo spazio di lavoro per i consiglieri e il personale del presidente. Dopo il ritrovamento, la Casa Bianca è stata evacuata.

Non sarebbe la prima volta che le droghe entrano alla Casa Bianca. Il rapper Snoop Dogg ha detto di aver fumato erba in un bagno nel 2013 e Willie Nelson ha confessato di aver fumato uno spinello sul tetto della Casa Bianca durante la presidenza di Jimmy Carter.

L'attore britannico Erkan Mustafa aveva detto di aver fumato marijuana e aver assunto cocaina visitando la Casa Bianca durante la campagna antidroga "Just Say No" della first lady Nancy Reagan. La cantante dei Jefferson Airplane, Grace Slick, ha dichiarato nel 2011 di aver tentato senza riuscirci di aggiungere Lsd al tè del presidente Richard Nixon nel 1970.