Perché Carola Rackete si è dimessa dal Parlamento europeo

Bruxelles, 9 luglio 2025 – L’ex comandante della Sea Watch Carola Rackete si è dimessa dal Parlamento Europeo. L’attivista e ambientalista tedesca motiva così la sua scelta: “La mia candidatura e il mio mandato hanno sempre mirato a contribuire al rinnovamento del partito Die Linke, un processo che sta procedendo con successo. Come persona attiva nei movimenti sociali, io e il mio team abbiamo discusso fin dall'inizio di come dare forma collettivamente al mandato e questo spirito collettivo si sta ora concretizzando attraverso le mie dimissioni. Ringrazio tutti gli elettori e in particolare tutti i membri del partito che hanno riposto in me la loro fiducia”.

In realtà sarebbero proprio gli ostacoli riscontrati nell’esercitare il mandato “nel modo più collettivo possibile” a spiegare le sue dimissioni. “È stato molto difficile e formalmente impossibile", ha affermato. Rackete lascia il seggio a Martin Günther, che continuerà a lavorare sui suoi stessi temi: la giustizia economica e sociale, la crisi climatica, l'equità internazionale.

Chi è Carola Rackete: lo scontro con Salvini

Carola Rackete era diventata nota in Italia e in tutta Europa nel 2019 quando, al comando della nave Sea Watch 3, sfidò il governo Conte (e l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini), attraccando forzatamente a Lampedusa con un carico di 53 migranti, a cui da 18 giorni veniva rifiutato un porto sicuro. La vicenda lasciò strascichi giudiziari: in quell’occasione l’attivista fu arrestata con l'accusa di resistenza a una nave da guerra e tentato naufragio. Fu rilasciata dal tribunale 4 giorni dopo e nel tempo è stata poi prosciolta dall’accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Fece notizia l’accanimento di Salvini, che arrivò a definirla “zecca tedesca”, dopo la denuncia per diffamazione di lei.

Classe 1988, laureata in scienza navali, Rackete come comandante della Sea Watch, ha salvato centinaia di vite nel Mediterraneo. Era stata eletta al Parlamento Europeo come candidata indipendente per il partito Die Linke nel giugno 2024.Sedeva nelle commissioni Ambiente, Economia e Agricoltura, portando avanti battaglie su clima, giustizia globale e migrazioni.

La Sinistra: “Continuiamo la sua lotta per il clima”

Il copresidente del gruppo della Sinistra all’Europarlamento Martin Schirdewan definisce Rackete “un’eroina”. “Come capitano della Sea Watch, ha visto in prima persona come le politiche migratorie europee portino migliaia di persone a morire inutilmente in mare ogni anno – afferma Schirdewan – e, con Die Linke, ha deciso di fare qualcosa al riguardo. Siamo orgogliosi del lavoro svolto insieme a Carola qui al Parlamento. Qui a The Left, l'eredità che lascia continuerà mentre continuiamo la sua lotta per l'azione per il clima, i diritti dei lavoratori e la revisione delle orribili politiche migratorie dell'Ue”.