Carlo III punta all’Operation London Bridge per riavvicinate Harry e William: i suoi funerali per far rientrare i duchi di Sussex

Londra, 30 giugno 2025 - I principi William e Harry potrebbero riconciliarsi al funerale del padre, il re Carlo III, irremovibile sul fatto che il suo secondogenito rientri nei ranghi e occupi il posto che gli spetta al centro della famiglia, si legge sul Telegraph. Infatti l''Operation London Bridge', nome in codice dell'organizzazione delle esequie come fu per Elisabetta II, è già quasi stata tutta pianificata: i preparativi di eventi cerimoniali tanto importanti, come i funerali del re, iniziano con decenni di anticipo e si evolvono nel tempo attraverso briefing con alti rappresentanti della casa reale, della polizia, dell'esercito e della Chiesa.

Charles, malato di cancro, avrebbe già dato disposizioni sulla sua cerimonia funebre. Il re vuole che il duca e la duchessa di Sussex siano assieme ai figli al resto della famiglia. Sua Maestà, consapevole che potrebbe essere l'ultima occasione per ritrovare un'armonia familiare, ha predisposto che i duchi di Sussex siano coinvolti ai massimi livelli nei preparativi per le esequie del sovrano. Harry dovrà camminare a fianco del fratello, che a quel punto diventerà re, in testa alle processioni per le strade del centro di Londra.

Harry e Meghan, se non saranno già separati, visto che si vocifera da tempo di una crisi, saranno invitati alla veglia familiare durante la cerimonia funebre presso Westminster Hall e avranno un ruolo di spicco durante il servizio funebre. I loro figli, il principe Archie e la principessa Lilibet, i nipoti più giovani del re, potranno partecipare al funerale presso l'Abbazia di Westminster, nonché alla cerimonia funebre presso la Cappella di San Giorgio a Windsor, qualora lo desiderassero.

Carlo III è convinto che la sua triste dipartita potrebbe riavvicinarli e la famiglia unita sarà il suo ultimo atto pubblico, sfruttando la commozione del momento. E non importa se Harry ha giurato di non tornare con al sua famiglia in Inghilterra, perché le autorità non gli garantiscono più la completa protezione della polizia, con la morte del re tutti i reali verrebbero automaticamente coinvolti, e protetti.

Per il resto la cerimonia sarà molto simile a quella del 2022 per sua madre, la regina Elisabetta II. Comunque Carlo ha apportato alcune modifiche che riflettono le sue convinzioni personali, come scelte sostenibili, ove possibile, in rispetto del suo impegno costante verso l'ambiente. Tra queste un periodo di lutto più breve: massimo 11 giorni, fino al giorno del suo funerale.

Anche se prevedere quando il re passerà a miglior vita non è possibile, anche se la sua salute col tumore si sta aggravando, prima di quel triste giorno Carlo ha ancora due possibilità per riportare i due figli alla pace famigliare. Il più vicino è l'evento per Invictus Games, che si terrà a Birmingham nel 2027, e ai quali Harry, che li ha creati, ha invitato il padre e a traino potrebbe arrivare anche William, del resto consapevole dei desideri di tregua del sovrano.

Poi ci saranno gli 80 anni di Carlo, Dio volendo, il 14 novembre 2028, che come da tradizione verranno celebrati due volte, sia in maniera ufficiale nella stagione estiva sia in maniera privata nella vera data compleanno. E molti tabloid scommettono su questo evento come colomba della pace tra Harry e William, e forse il definitivo ritorno dei duchi di Sussex a Palazzo.