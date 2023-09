Carlo III al Senato francese: “Insieme per il trionfo di Kiev”. E Camilla sfida Brigitte a ping pong

Parigi, 21 settembre 2023 - Continua la visita di Stato in Francia di re Carlo III e la regina Camilla in Francia. E mentre il sovrano strappa la standing ovation dopo il suo discorso al Senato francese, la regina si diletta con Brigitte Macron in una partita a ping pong.

Dopo aver dedicato il suo discorso ieri sera nella cena di gala in suo onore alla Reggia di Versailles al tema del legame franco-britannico, re Carlo III, entrando per la prima volta nel Senato francese e rivolgendosi in francese ai senatori, ha parlato dell'unità di intenti fra Londra e Parigi sull'Ucraina: “Insieme - ha detto il sovrano britannico - siamo indistruttibili nella nostra determinazione a far sì che l'Ucraina trionfi e che le libertà che ci sono così care si affermino".

Il discorso di re Carlo III al Senato francese si è concluso con una standing ovation da parte dei parlamentari, che si sono alzati per applaudirlo.

Brigitte Macron e la regina Camilla

Intanto, nella seconda giornata di visita, Camilla e la firts lady francese si sono concesse una piccola pausa sportiva, diventando protagoniste di una breve partita di ping pong a margine dell'incontro dei reali britannici con associazioni sportive a Saint-Denis.

Parte della seconda giornata della visita è stata proprio dedicata al mondo dello sport, altra tematica del viaggio ufficiale, inteso come elemento centrale della vita sociale e della salute. In questa occasione Camilla si è concessa qualche scambio di ping pong, prima con la campionessa francese Prithika Pavade, giocatrice 19enne della nazionale francese, per poi 'sfidare' Brigitte Macron, in una partita finita in parità, ripresa da tutti i media d'Oltralpe.

"E' stata un'esperienza unica. Sono stato molto fortunata ad aver potuto incontrare la coppia reale. Si vede che la regina Camilla ha già preso in mano una racchetta e che ha già giocato. E' stato molto bello", ha detto Prithika Pavade a Bfmtv dopo la partita.

Commentando il breve scambio con Carlo III, la due volte campionessa di ping pong ha riferito che "mi ha fatto domande sul mio luogo di preparazione, sul mio club e ha voluto sapere se mi stavo preparando per le Olimpiadi. Abbiamo parlato in inglese, ma lui mi ha salutato in francese. Volevo parlare anche in inglese". Nel loro incontro con giovani sportivi, il messaggio veicolato dai sovrani inglesi è stato incentrato sui "benefici dello sport, soprattutto per i giovani", motivo per cui nella città dell'hinterland parigino hanno avuto uno scambio con alcune associazioni e con campioni di alto livello, proprio nei giorni in cui in Francia - Paese organizzatore - è in corso la Coppa del mondo di rugby.

Il re, da parte sua, ha incontrato il presidente del Paris Saint Germain, Nasser al-Khelaifi e diversi giocatori del club, come Presnel Kimpembe. Ha partecipato anche l'ex calciatore Didier Drogba, invitato ieri alla cena di stato alla Reggia di Versailles. Nasser al-Khelaifi ha offerto al sovrano una maglia del PSG, con la stampa di Carlo, recante il numero 3. La coppia reale ha proseguito la tappa a Saint-Denis con una visita alla basilica ed è poi rientrata a Parigi dove ha passeggiato al mercato dei fiori Elisabetta II - luogo caro alla defunta regina - che si trova vicino alla basilica Notre Dame, concludendo con un sopralluogo al cantiere di restauro della cattedrale devastata dalle fiamme ad aprile 2019.