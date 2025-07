Carlo D’Attanasio liberato in Papua Nuova Guinea, chi è il velista pescarese e di cosa era accusato

Pescara, 31 luglio 2025 – Assolto e liberato: è il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a dare la bella notizia sull’italiano Carlo D’Attanasio.

Velista pescarese, D'Attanasio era detenuto in Papua Nuova Guinea, accusato prima di traffico internazionale di cocaina, e poi di riciclaggio internazionale. Arrestato nel 2020, nel 2023 era stato condannato a 19 anni.

D’Attanasio, 54 anni, soffre di un tumore al colon in stato avanzato: per anni si sono ripetuti gli appelli della famiglia e gli sforzi della diplomazia italiana per il suo ritorno a casa.

In un punto stampa alla Farnesina, Tajani ha spiegato di essere stato informato questa notte dal sottosegretario Giorgio Silli in missione nella regione e dall'ambasciatore Paolo Crudele che "la Corte d'Appello della Papua Nuova Guinea ha assolto il connazionale Carlo D'Attanasio”.

Attualmente ricoverato in ospedale nella capitale Port Moresby, potrà adesso tornare in Italia per curarsi in attesa del giudizio definitivo.

D'Attanasio non ha mai cessato di professarsi innocente. "E' una pagina storica della giustizia penale internazionale per la difese dei Diritti Umani - commenta Mario Antinucci del Foro di Roma che difende D'Attanasio insieme al collega David Dotaona – il collegio presieduto dal Giudice Cannings, notoriamente garantista, ha ripristinato la legalità di un caso giudiziario nel quale sono state violate le fondamentali regole del giusto processo di un cittadino italiano processato, condannato in assenza di prove e ristretto in carcere per oltre 4 anni in un Paese privo di accordi bilaterali con l'Italia, sebbene in gravissime condizioni di salute”.

In aggiornamento