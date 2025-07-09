Ancelotti condannato a un anno per frode fiscale: perché non va in carcere e quanto deve pagare di multa

Roma, 9 luglio 2025 – Un anno di carcere, con la condizionale, per frode fiscale. Carlo Ancelotti, ex allenatore del Real Madrid e attuale ct del Brasile, è stato condannato da un tribunale spagnolo. La notizia, filtrata da fonti giuridiche, è stata subito ripresa dai principali media iberici.

La sentenza di riguarda l'esercizio fiscale 2014, quando Ancelotti era alla sua prima esperienza sulla panchina delle merengues. Allo stesso tempo, l'allenatore è invece assolto dall'accusa di frode per l'esercizio 2015. Ancelotti non sarà obbligato ad andare in carcere: essendo la pena inflitta inferiore ai due anni, la condanna inflitta dalla corte di Madrid non implica la detenzione e la pena verrà sospesa con la condizionale. L’allenatore italiano dovrà anche pagare all’erario spagnolo una multa di 386.361,93 euro e perderà la possibilità di ottenere aiuti o sussidi pubblici, oltre che il diritto a godere di benefici o incentivi fiscali o della Previdenza Sociale in Spagna per tre anni.

Le accuse e la sentenza

Nello specifico, l'ipotesi era che Ancelotti non avesse dichiarato al fisco spagnolo proventi derivati dai diritti d'immagine. Secondo la sentenza del tribunale madrileno, per il 2014 si trattava di oltre 1,2 milioni di euro, su cui andavano pagati poco più di 386.000 euro in Irpef. L'allenatore italiano, continuano i giudici, percepì tali guadagni attraverso una rete societaria creata ad hoc, con sedi alle Isole Vergini Britanniche e a Londra, senza render conto alle autorità iberiche competenti pur avendo la residenza fiscale in Spagna.

Nell'anno 2015, invece, Ancelotti, trascorse meno di 183 giorni in quel Paese (a maggio di quell'anno fu esonerato e si stabilì a Londra per diversi mesi prima di passare al Bayern Monaco), per cui non gli si può attribuire la frode da oltre 675.000 euro inizialmente contestatagli in relazione a quel periodo.

La condanna stabilita dal Tribunale provinciale di Madrid è di parecchio inferiore a quella proposta dal pm, che aveva chiesto quasi cinque anni di carcere. In sede di giudizio, Ancelotti aveva chiesto l'assoluzione, sostenendo di non aver "mai pensato di frodare il fisco" e di non essersi reso conto che "qualcosa non era corretto" se non successivamente.

Già nel 2021, dopo che la sua situazione fiscale era finita sotto indagine, aveva versato al Tesoro spagnolo 1,4 milioni di euro come risarcimento.

Secondo l'agenzia Efe, la sua difesa ora attende che buona parte di tale somma gli venga restituita, in quanto relativa al 2015. In aggiunta, sostiene che gli dovrebbe essere resa anche una parte delle tasse pagate per quell'anno, calcolando che all'allenatore potrebbero tornare quasi 5 milioni. Ancelotti è stato allenatore del Real Madrid tra il 2013 e il 2015 e tra il 2021 e lo scorso maggio: stagioni straordinarie durante le quali ha conquistato 15 titoli tra cui tre Champions League.