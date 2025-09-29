Parigi, 29 settembre 2025 – L’orgoglio dell’ex première dame. Dopo aver tolto il cappuccio al microfono di Mediapart in un plateale gesto di stizza dopo la condanna del marito, Carla Bruni-Sarkozy pubblica un video in sostegno dell’ex presidente francese Nicolas Sarkozy, condannato a 5 anni di carcere nel processo sui presunti finanziamenti libici alla campagna elettorale che nel 2007 lo portò all'Eliseo. ''Posso suonarti una canzone amore mio?", scrive l’ex modella e cantante in un video pubblicato su Instagram dove Bruni interpreta (voce e chitarra) 'Let it Be' dei Beatles.

Sempre a fianco del marito, già nei giorni scorsi impazzava sui social il video in cui Carla Bruni ha compiuto un chiaro gesto di protesta contro Mediapart, il sito francese di inchiesta che ha rivelato il caso dei presunti finanziamenti libici alla campagna presidenziale del 2007 di Sarkozy. Nelle immagini, girate al tribunale di Parigi, si vede l'ex presidente rispondere ad un capannello di giornalisti dopo la condanna al carcere per associazione a delinquere nel caso libico. Al termine dell'intervista, Carla Bruni, che si trovava al fianco del marito, si avvicina stizzita ai giornalisti e con un gesto plateale, sfila la cuffietta del microfono con il logo di Mediapart, facendolo cadere a terra e lasciando subito dopo il tribunale. Su Instagram, l'ex modella ha anche pubblicato una foto in bianco e nero di lei e il marito al tribunale con la didascalia. ''Love is the answer', un cuore e un riferimento a Nicolas Sarkozy. Poi l'hashtag #lahainenaurapasledessus, "l'odio non prevarrà".

Intanto l'ex presidente francese ha dichiarato di non sperare "in alcun modo" di essere graziato dopo la condanna. In un'intervista al Journal du Dimanche, l'ex leader gollista ha risposto "in alcun modo" al cronista che gli chiedeva se sperasse di ottenere la grazia dal presidente, Emmanuel Macron. "Per essere graziati, bisogna accettare la pena e quindi riconoscere la propria colpevolezza. Non ammetterò mai la mia colpa per qualcosa che non ho fatto. Combatterò fino all'ultimo respiro affinché la mia onestà venga riconosciuta", ha aggiunto Sarkozy, concludendo con un enfatico "Vincerò".