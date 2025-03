Cargo contro petroliera nel Mare del Nord. Allarme per l’ambiente

Scontro fra una petroliera e una portacontainer nel Mare del Nord. Un marinaio disperso e rischio di disastro ambientale a poche miglia dalla Gran Bretagna. L’incidente, avvenuto ieri, ha coinvolto un cargo tedesco battente bandiera portoghese, il Solong, e una petroliera svedese battente bandiera americana, la Stena Immaculate, carica di carburante destinato alla Marina Usa. Secondo una prima ricostruzione la Solong, salpata a pieno carico dallo scalo scozzese di Grangemouth e diretta a Rotterdam, ha speronato la Stena Immaculate, ancorata di fronte al porto di Hull, sulla costa orientale inglese. Lo scontro ha causato un’esplosione e un incendio. La macchina dei soccorsi, coordinata dalla Capitaneria di porto britannica, ha coinvolto elicotteri e altre navi. Alla fine quasi tutti i 37 marittimi dei due mercantili sono stati tratti in salvo, tranne un marinaio appunto che fino a ieri sera risultava disperso in mare. L’urto ha provocato uno squarcio in un serbatoio di carico della petroliera, causando lo sversamento di cherosene in mare.