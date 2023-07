Nel capodoglio spiaggiato alle Canarie trovati quasi 10 chili di ambra grigia. “Vale 500 mila euro”

Roma, 5 luglio 2023 - Un piccolo tesoro in ambra grigia ha ucciso il capodoglio trovato morto spiaggiato a maggio, sulle coste dell'isola di La Palma, nelle Canarie. Il prezioso “blocco intestinale” è di quasi 10 chilogrammi e del valore di 500 mila euro, e purtroppo è stato anche la causa della morte del cetaceo.

A fare la scoperta, scrive il Guardian, è stato Antonio Fernandez Rodriguez, capo dell'istituto di salute animale e sicurezza alimentare dell'Università di Las Palmas che deciso scoprire cosa avesse ucciso la balena ha atteso che il mare mosso permettesse l'autopsia alla carcassa dell'animale.

Il patologo così, sospettando un problema digestivo, ha ispezionato il colon dell'animale e trovato qualcosa di duro attaccato a una parte dell'intestino. "Quello che ho tirato fuori era una pietra di circa 50-60 cm di diametro del peso di 9,5 chilogrammi", ha raccontato.

Conosciuta come "oro fluttuante", l'ambra grigia è una sostanza molto rara prodotta da circa un capodoglio su 100. La sua scoperta risale al tempo della caccia alle balene su larga scala, all'inizio del XIX secolo. Si forma nell'intestino delle balene perché mangiano grandi quantità di calamari e seppie, di cui la maggior parte non viene digerita e viene vomitata. In alcuni casi però questi accumuli non vengono espulsi e nel corso degli anni si legano insieme agli organi interni digestivi della balena formando l'ambra grigia.

A volte questa sostanza viene espulsa dall'organismo, da qui "oro fluttuante" perché viene avvistata galleggiante nel mare, ma in questo caso era diventata troppo grande fino a rompere l'intestino e uccidere il cetaceo.

Il commercio di ambra grigia è stato vietato negli Stati Uniti, Australia e India, facendolo rientrare nello stop alla caccia alle balene. L'istituto di Fernandes sta cercando un acquirente e il patologo ha affermato di sperare che i fondi raccolti andranno in aiuto alle vittime dell'eruzione del vulcano de La Palma del 2021, che ha causato danni per oltre 800 milioni di euro e distrutto centinaia di case.