Capitolazione o realismo?. L’Europa si spacca sui dazi. E Ursula è sotto la lente

Per Bruxelles si tratta del "miglior accordo possibile". Mentre le capitali europee sono più divise: se Roma e Berlino plaudono all’intesa commerciale sui dazi tra Usa e Ue che per adesso rimane solo un annuncio, Parigi, L’Aja e Budapest si dichiarano assai più scettiche. E soprattutto gli industriali europei sono furibondi. Adesso si attende per il primo agosto la dichiarazione congiunta che sancisca l’accordo scozzese, poi la parola passerà ai 27 Paesi e, se volesse dire la sua, al Parlamento europeo. Nel frattempo praticamente tutta Europa si fa la stessa domanda: "Vittoria o capitolazione?".

Da Bruxelles risponde il commissario al commercio Maros Sefcovic che lo definisce "chiaramente il miglior accordo che potessimo ottenere in circostanze così difficili" ed è "sicuramente meglio di una guerra commerciale". Per il commissario slovacco di lungo corso (a Bruxelles dal 2009) "con un dazio di almeno il 30%, il nostro commercio transatlantico si fermerebbe di fatto, mettendo a rischio quasi cinque milioni di posti di lavoro". Ragion per cui Sefcovic rivendica la politica della carota seguita da Bruxelles rispetto a quella del bastone seguita da Trump. Anche perché, fa presente il commissario, occorre riflettere molto attentamente prima di lanciare una guerra commerciale su vasta scala contro un alleato su cui si fa affidamento per la sua sicurezza e la sua energia. Il commissario slovacco ha del resto sottolineato che la preoccupazione di garantire il sostegno militare americano all’Ucraina ha "condizionato" il negoziato.

E quello della sicurezza è il nodo cruciale. Tanto è vero che fonti europee avrebbero riferito ai media che "non c’è stato un fronte unito" e molti Paesi, con eccezione della Francia pronta a fare il poliziotto cattivo, hanno sostanzialmente legato le mani ai negoziatori, a cominciare dalle misure "anti-coercizione" già predisposte contro le big tech, che a loro volta sono ormai indispensabili per i cittadini. I più convinti sono ovviamente Germania e Italia, che hanno il maggior scambio commerciale con gli Usa, anche se tutti fanno presente che servono approfondimenti.

Per il cancelliere tedesco Friedrich Merz l’intesa raggiunta in Scozia permette di "scongiurare un conflitto commerciale che avrebbe colpito duramente l’economia tedesca". Ma secondo fonti dell’esecutivo occorrono "ulteriori negoziati" per ridurre i dazi al 50% su acciaio e alluminio. Quest’ultimo è il punto che fa più infuriare gli industriali. Dalla Bdi, la Confindustria tedesca, agli omologhi francesi della Medef e le piccole e medie imprese di Oltralpe è un coro di critiche nei riguardi dell’incapacità di farsi rispettare dell’Europa e di un accordo che avrà un impatto "disastroso" sul commercio transatlantico.

Il governo olandese è tra i più critici, mentre da Parigi il primo ministro François Bayrou parla di "un giorno triste" in cui "un’alleanza di popoli liberi, riuniti per affermare i propri valori comuni e difendere i propri interessi comuni, si rassegna alla sottomissione". Ma anche per Bernd Lange, socialdemocratico tedesco e presidente della commissione per il commercio del Parlamento europeo, "non c’è dubbio che Trump ha vinto".

Apprezzano invece l’intesa i governi di Danimarca, Finlandia, Irlanda, Romania e Svezia. Più cauto il premier socialista spagnolo Pedro Sanchez che, pur apprezzando lo sforzo negoziale di von der Leyen, dichiara un apprezzamento "senza entusiasmo" nei riguardi dell’intesa raggiunta. Mentre da Budapest il premier Viktor Orban osserva che Trump si sarebbe "mangiato la presidente della Commissione a colazione".