Caos Medio Oriente. Israele attacca la Siria. Gli Usa: "Preoccupati"

Israele allarga la guerra e attacca la vicina Siria. L’aviazione dello Stato ebraico, ieri, ha preso di mira a Damasco i centri del potere militare, intimando alle forze governative siriane di fermare l’offensiva sulla roccaforte drusa di Sweida, dove si sono registrati più di 300 morti in tre giorni di scontri. Gli Stati Uniti, tramite il segretario di Stato Marco Rubio, hanno parlato di "situazione complicata. Ma siamo sulla strada della de-escalation".

I combattimenti tra siriani e drusi erano cominciati domenica e l’avanzata dei governativi su Sweida, martedì mattina, non era stata di fatto ostacolata da Israele. Ma la comunità drusa siriana è legata storicamente a quelle in Libano, in Galilea e nel vicino Golan, occupato da Israele dal 1967. Tanto che alcune centinaia di drusi del Golan controllato da Israele hanno tentato di penetrare nel lato siriano scatenando tafferugli con i militari israeliani. Il nuovo regime siriano dopo aver sostenuto di fatto i massacri di 1.500 civili sciiti-alawiti lo scorso marzo, e aver appoggiato gli attacchi alle roccaforti druse di Damasco a maggio, aspettava da tempo di passare all’offensiva per controllare direttamente Sweida, al confine con la Giordania. Israele però, dopo l’intervento, ha detto che non tollererà una forza armata governativa siriana nel sud del Paese.

E se la politica estera va nella direzione dell’escalation, in quella interna il premier Benjamin Netanyahu deve affrontare una possibile crisi della maggioranza. Il partito ultraortodosso Shas ha deciso di uscire dal governo dopo la proposta di legge che obbligherebbe gli studenti ortodossi a svolgere la leva militare. Questo passo indietro segue quello fatto martedì da Utj, altro partito ortodosso, e rischia di far perdere la maggioranza in parlamento al governo. Al momento, comunque, gli esponenti di Shas hanno detto che rimarranno parte della coalizione e non chiederanno nuove elezioni.

Nel frattempo un’ennesima strage di civili si è consumata a Gaza. Almeno 20 persone sono rimaste uccise in una ressa nei pressi di un centro di aiuti: il controverso ente privato che gestisce la distribuzione ha puntato il dito su "agitatori della folla", mentre la protezione civile che fa capo ad Hamas ha accusato l’esercito israeliano. L’Onu ha stimato che quasi 900 palestinesi sono stati uccisi mentre cercavano di procurarsi cibo da quando la Ghf ha iniziato le operazioni a fine maggio.

Libero Stracquadanio