Chi è Sarah Mullally, prima donna arcivescovo di Canterbury: svolta storica nella Chiesa anglicana dopo 500 anni

Londra – Mai una donna a capo di una Chiesa apostolica. Mai, fino a Sarah Mullally, 63 anni, ex infermiera britannica. A fare la rivoluzione è la Chiesa anglicana che oggi ha nominato ufficialmente la vescova di Londra, moglie e madre di due figli, arcivescovo di Canterbury. Sarà cosi Mullally - il sovrano del Regno Unito ha un primato solo nominale - a guidare, per la prima volta in circa 500 anni dallo scisma di Enrico VIII, una comunione cristiana che conta 85 milioni di fedeli, sparsi in 165 Paesi.

Sarah Mullally posa per un ritratto fotografico dopo la nomina ad arcivescovo di Canterbury

Affetta da dislessia, l'alto prelato è stato scelto dal Sinodo anglicano al termine di un iter lungo undici mesi sullo sfondo di una drammatica serie di scandali sessuali, di pedofilia e accuse d'insabbiamento. Tante le teste saltate negli ultimi tempi, a partire da quella del predecessore di Mullally, Justin Welby, lo scorso anno costretto a dimettersi.

Ruolo e storia dell’arcivescovo di Canterbury: il celibato non è obblogatorio

L'arcivescovo di Canterbury è il leader spirituale della Chiesa anglicana che, assieme a quella ortodossa, è la confessione cristiana più simile alla Chiesa cattolica, non solo dal punto di vista liturgico. Ne conserva la successione apostolica, la struttura episcopale e ha un clero composto da diaconi, presbiteri e vescovi. Ma il celibato non è obbligatorio e l'ordine sacro non è prerogativa dei soli maschi. A dispetto del Papa, l'arcivescovo di Canterbury, nel suo rapporto con gli altri vescovi, è una sorta di primus inter pares e non un monarca assoluto. Partecipa anche alla vita pubblica, tanto da avere riservato un seggio alla Camera dei Lord nel Parlamento britannico.

Chi è Sarah Mullally, già Chief Nursing Officer

Mullally è il 106° religioso a ricoprire questo prestigioso incarico. A congratularsi con lei per l'elezione è stato per primo, in ambito cattolico, il suo 'vicino di casa', il cardinale Vincent Nichols, primate di Inghilterra e Galles, nonché arcivescovo di Londra. Dopo gli studi in Infermieristica e Salute alla London South Bank University, Mullally ha avviato una lunga carriera nei reparti degli ospedali, coronata nel 1999 dalla nomina a Chief Nursing Officer, Capo del Servizio infermieristico d'Inghilterra che sovrintende 400mila sanitari tra infermieri e ostetrici. È stata la più giovane ad assumere quel ruolo.

Sarah Mullally dopo la nomina ad arcivescovo di Canterbury

La fede cristiana ha sempre contraddistinto tutte le sue scelte sia in campo privato, sia sul versante pubblico. Aveva 40 anni quando è stata ordinata presbitera. Teologa, sensibile alle questioni di genere e sociali, Mullally ha guidato, per mesi, il processo 'Living in love and faith' che ha portato gli anglicani ad avviare preghiere e benedizioni per le coppie omosessuali stabili.

Quando disse: “Non vengo con le bombe”

Nel 2018, appena nominata vescovo di Londra – ancora una volta prima donna a ricoprire quell'incarico – nel suo sermone scosse l'uditorio attraverso una sagace e provocatoria ironia: "Vorrei rassicurarvi: non vengo con bombe, o forse non ne porto nemmeno una vera e propria! Ma sono consapevole che, in quanto prima donna vescovo di Londra, sono necessariamente sovversiva. Ed è una necessità che intendo abbracciare".

Il mandato di Sarah Mullally

Nel suo mandato Mullally dovrà sciogliere diversi nodi molto intricati per il futuro della Chiesa anglicana. Desta preoccupazione il calo dei fedeli e delle ordinazioni presbiterali, cosi come la penuria dei fondi parrocchiali e le divisioni dottrinali sull'omosessualità. Tuttavia è l'urgenza della salvaguardia dei minori e degli adulti vulnerabili a pesare come un macigno sul futuro della comunione anglicana. Se Mullally è la prima donna a capo di una Chiesa apostolica, Anne Burghardt è stata la prima figura femminile in assoluto al timone di una comunità cristiana. Da due anni è lei, brillante teologa estone, a guidare la Federazione luterana mondiale.