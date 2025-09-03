Germania, lo strano caso delle morti improvvise nell’AfD: sei candidati deceduti alla vigilia del voto. “Indagare”

Berlino, 3 settembre 2025 – Per la polizia non c’è nessun ‘giallo’: sono tutti decessi con una causa chiara. Eppure il numero dei candidati di Afd alle elezioni in Nord-Reno Vestfalia morti alla vigilia del voto (14 settembre) fa notizia. Nelle ultime due settimane quelli passati a miglior vita sono sei. Le ipotesi complottiste si fanno strada in Germania e poco importa se, come ha detto il ministero dell’Interno del land, nei giorni scorsi sono defunti anche candidati dei Verdi e dell’Spd (non sappiamo quanti siano).

L’economista Stefan Homburg sui social ha scritto che un simile numero di morti in campagna elettorale è "statisticamente quasi impossibile". La stessa leader del partito di estrema destra Alice Weidel ha condiviso il suo post. Come per dire: questa storia ci puzza.

Kay Gottschalk, numero due di Alternative für Deutschland nel Nord Reno-Vestfalia, mette però un freno alla deriva cospirazionista. A 'Politico' ha dichiarato che le informazioni a sua disposizione, per quanto parziali, "non sostengono al momento simili sospetti". Ha anche precisato che il suo partito vuole che i casi vengano indagati "senza entrare subito in territori da teoria del complotto".

Secondo la polizia del land i sei decessi non destano sospetti. Sarebbero riconducibili a cause naturali o a cause non divulgabili per ragioni di privacy (suicidi?). Secondo la radio pubblica Wdr sono però stati “improvvisi e inaspettati”.

Quattro dei candidati del partito morti negli ultimi 15 giorni – i primi e gli unici al momento di cui è stata divulgata l’identità – non sono giovanissimi. Ma neanche dei matusalemme. Si tratta di Ralph Lange (67 anni), Stefan Berendes (59 anni), Wolfgang Klinger (72 anni) e Wolfgang Seitz (59 anni), candidati rispettivamente nei collegi di Blomberg, Bad Lippspringe, Schwerte e Reinberg.

Le perdite, oltre che inquietudine, hanno creato caos nella formazione nazionalista, costretta a una corsa contro il tempo per rimpiazzare i nomi nelle schede.

Le elezioni locali del Nord Reno-Vestfalia sono considerate il primo banco di prova per gli elettori dall'insediamento del nuovo governo federale guidato dal cancelliere Friedrich Merz alla guida di un’ampia coalizione. Nelle ultime elezioni del maggio 2022, l'AfD aveva ottenuto solo il 5,4% in una regione che ospita il cuore industriale della Germania, la valle della Ruhr, e che ha subito forti perdite di posti di lavoro. Nel frattempo però c’è stato un balzo a livello nazionale: alle federali lo scorso febbraio il partito di Weidel ha raccolto il 16,8% dei voti e ora i sondaggi suggeriscono che anche potrebbe eguagliare il risultato anche in Nord Reno. Nel frattempo i candidati (vivi) fanno gli opportuni scongiuri.