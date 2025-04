Canada, uomo si barrica nel Parlamento di Ottawa. Arrestato dopo trattative con la polizia

Roma, 6 aprile 2025 - La polizia canadese ha arrestato, dopo ore di trattative, un uomo che si era barricato nel Parlamento di Ottawa. Il caso, che si è concluso senza incidenti, ha annunciato su X la polizia canadese, risolto in modo pacifico. Ai media l'ispettore della polizia della capitale, Mark Bouwmeester, ha espresso qualche dubbio: "Le circostanze di questo caso sono considerate sospette".

Dopo che l'intruso, di cui non è stata resa nota l’identità, si era asserragliato in uno degli edifici, la polizia aveva subito evacuato la zona che ospita gli uffici del Parlamento e chiesto al pubblico di evitare la zona intorno a Parliament Hill.

L'uomo si trovava nell'edificio che ospita gli uffici di parlamentari e ministri, però poco frequentati in questo periodo perché l'attività è ferma dopo lo scioglimento del 23 marzo in vista delle elezioni convocate per il 28 aprile.