Cambio ora 2023, la Groenlandia non passa all’ora solare. Quali Paesi nel mondo hanno rinunciato

Copenaghen, 28 ottobre 2023 - Stanotte in Italia il cambio dell'ora: si torna a quella solare. Ma non tutti i Paesi compiranno questa operazione nata per ridimensionare i consumi di energia elettrica. In Europa l'ora legale fu introdotta per la prima volta nel 1966, quasi tutti i Paesi Ue la applicano tranne Russia, Islanda e Bielorussia. A questi si è aggiunta per la prima volta la Groenlandia, che sebbene sia geograficamente più vicina al Nord America, è un pezzo di Europa perché fa parte della Danimarca.

Nuuk ha deciso di non riportare le lancette dell'orologio un'ora indietro domani, lasciando permanente l'ora legale e cambiando di fatto fuso orario. La decisione adottata dal parlamento della "Terra verde" (in danese) nel novembre 2022, cioè il passaggio dall'ora legale a quella solare è stato abolito e il fuso orario di riferimento resta a titolo permanente UTC/GMT-2.

Una scelta che ridurrà da 4 a 3 ore la distanza rispetto all'orario in vigore in Danimarca, cui il territorio, sebbene molto autonomo, infine appartiene. Solo il piccolo centro di Ittoqqortoormiit, nella parte orientale dell'isola, cambierà con l'ora solare, e tornerà alla legale nel marzo prossimo.

Nel resto del mondo meno del 40% applica l'ora legale, anche se oltre 140 nazioni ci hanno provato almeno una volta. Negli Stati Uniti solo Arizona e Hawaii non cambiano, restando all'ora solare. Mentre le province canadesi Saskatchewan e Yukon al contrario hanno preferito mantenere permanente l'ora legale. Nel resto del mondo il passaggio dall'ora legale a quella solare viene applicato da Argentina, Paraguay, Cuba, Haiti, Nuova Zelanda, parti dell'Australia e gran parte del Medio Oriente. Invece Giordania, Iran e Siria non cambiano più in ora legale. E il Messico si sta preparando a farlo.