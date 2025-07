Usa, collisione sfiorata tra aereo di linea e un caccia. È la seconda volta in pochi giorni: cosa sta succedendo nei cieli Usa?

Washington, 26 luglio 2025 – Sfiorata la collisione tra un aereo passeggeri e un caccia, solo la brusca manovra del pilota del volo di linea ha evitato la tragica collisione. È successo negli Usa, nei cieli della California, dove la tragedia è stata evitata per un soffio. Due assistenti di volo della Southwest Airlines sono rimasti feriti, come ABC News.

Cosa sappiamo della tragedia sfiorata

Il volo 1496 della Southwest era partito da Burbank, nel sud della California, ed era diretto a Las Vegas quando – poco dopo il decollo – il pilota è stato costretto a effettuare una rapida e improvvisa discesa di circa 145 metri per evitare una collisione con un caccia Hawker Hunter intestato ad un appaltatore della difesa. Una fonte ha riferito a ABC News che in quel momento c'erano diversi aerei Hawker Hunter nella zona, ma non è chiaro perché i due velivoli si trovassero alla stessa altitudine.

Seconda collisione sfiorata in pochi giorni

Si è trattato almeno della seconda collisione sfiorata negli Stati Uniti questa settimana, dopo che un aereo della Delta diretto da Minneapolis a Minot, nel Nord Dakota, ha rischiato di scontrarsi con un bombardiere B-52.

A marzo, un aereo passeggeri ha rischiato di scontrarsi con un aereo militare all'aeroporto Ronald Reagan Washington National, dove pochi mesi prima una collisione tra un volo dell'American Airlines e un elicottero militare aveva provocato almeno 67 vittime.