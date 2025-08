Ondata di caldo senza precedenti in Scandinavia, per settimane sopra i 30°C: in Finlandia muoiono le renne

Oslo, 2 agosto 2025 –Un’ondata di caldo senza precedenti sta interessando i paesi Scandinavi. Parliamo di temperature record per quelle latitudini: non puntate eccezionali ma un vero e proprio trend prolungato.

Basta pensare che a luglio, una stazione meteo norvegese al Circolo Polare Artico ha registrato valori superiori ai 30°C per ben 13 giorni: un evento straordinario per la regione.

La Finlandia ha sperimentato tre settimane di caldo rovente (+30°C) segnando il periodo di alte temperature più lungo dal 1961, del 50% più lungo rispetto al record precedente. In Svezia sono diverse le stazioni, come quella di Haparanda, che hanno segnalato temperature superiori ai 25°C per quasi 2 settimane. A Jokkmokk, in Lapponia, l'ondata di calore è durata 15 giorni. Siamo nella terra di Babbo Natale, che presto potrebbe abbandonare slitta e pelliccia, per indossare bermuda e infradito. Ma c’è poco da ridere…

Perché questo caldo?

Qual è la causa di questo caldo inedito? Gli esperti parlano di una combinazione di acque calde al largo della Norvegia e un'area di alta pressione che ha spinto le temperature a salire di 8-10°C al di sopra della media stagionale. Un fenomeno estremamente raro.

Finlandia, le renne rischiano di morire

"Un'ondata di calore davvero senza precedenti è ancora in pieno svolgimento, con temperature massime intorno ai 32-33 °C", ha dichiarato giovedì Mika Rantanen, climatologo presso l'Istituto Meteorologico Finlandese, in un post sui social media. "Anche le regioni artiche... hanno registrato tre settimane di temperature superiori ai 25 °C". Secondo quanto riporta The Guardian, mercoledì scorso in Finlandia c’è stato un accesso di massa al pronto soccorso per il caldo, mentre una pista di pattinaggio sul ghiaccio nel nord della Finlandia ha aperto le porte alle persone in cerca di rifugio dalla calura. Dai pascoli l’allarme dei pastori: le renne stanno morendo.

Un nuovo mondo

Caldo estremo, ma anche tempeste e incendi: son tutte facce della stessa medaglia che ora mettono in luce un’inedita vulnerabilità di Paesi attrezzati per temperature rigide. Gli scienziati avvertono che Paesi della Scandinavia ma anche il Regno Unito, dovranno prepararsi a un aumento significativo di queste giornate eccezionalmente calde a causa del riscaldamento globale. Il che significa anche progettare e adattare edilizia e infrastrutture al ‘nuovo mondo’ che si prospetta.