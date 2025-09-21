Caldo record nell'oceano Pacifico: "Morti uccelli marini e mammiferi". Paura per le tempeste invernali

Roma, 21 settembre 2025 – Il Pacifico si sta riscaldando con un'intensità e un'estensione senza precedenti. Un'ondata di calore marino – un "blob", così i ricercatori hanno ribattezzato questo fenomeno – sta interessando oltre 8.000 chilometri, dal Giappone fino alle coste occidentali degli Stati Uniti. Si tratta di un fenomeno record, reso ancora più allarmante dal contesto climatico globale: "L'impronta del cambiamento climatico è chiaramente visibile in ciò che sta accadendo ora nel Pacifico del Nord", afferma alla Cnn Michael McPhaden, scienziato senior della Noaa, l'Agenzia americana per l'oceanografia e l'atmosfera.

Quali saranno gli effetti

La superficie dell'acqua è così calda da aver infranto ogni record storico per il mese di agosto, in una serie di dati che risale alla fine del XIX secolo. Ma gli effetti vanno ben oltre la semplice statistica: in Giappone, ad esempio, il mare rovente ha contribuito a quella che è stata l'estate più calda di sempre, con un picco di 41,8 gradi registrato il 5 agosto.

Sul lato opposto dell'oceano, il calore ha aumentato l'umidità nel nord della California, e potrebbe intensificare le precipitazioni e le nevicate montane durante i cosiddetti atmospheric rivers invernali, i 'fiumi atmosferici' che trasportano grandi quantità di pioggia. Se l'anomalia persiste, potrebbe addirittura alterare il percorso delle tempeste invernali.

Allarme per la fauna

Non è la prima volta che si parla di 'blob' nel Pacifico del Nord-Est. Il fenomeno più celebre rimane quello a cavallo tra il 2013 e il 2016, che causò un collasso ecologico nelle acque dell'Alaska: morì un numero impressionante di uccelli marini, i pesci migrarono, e numerose specie marine soffrirono gli effetti delle acque insolitamente calde. "Le urie comuni non si sono mai completamente riprese – ricorda Heather Renner, biologa presso il rifugio faunistico dell'Alaska Maritime –. Quest'estate abbiamo ricevuto numerose segnalazioni di uccelli marini e mammiferi trovati morti o malati, anche se in misura minore rispetto al passato".

Le cause e quando finirà

Quella attuale, secondo i dati Noaa, è la quarta ondata più estesa mai osservata in questa porzione di Pacifico. Coinvolge infatti un'estensione geografica che, secondo il climatologo Daniel Swain della University of California at Los Angeles, potrebbe influenzare i modelli meteorologici su larga scala.

A rendere possibile un simile evento sono state condizioni atmosferiche anomale, in particolare venti deboli o diretti in modo da ostacolare il normale rimescolamento delle acque oceaniche fredde. "Quest'anno, i venti hanno favorito il ristagno in superficie del calore", spiega Art Miller, oceanografo della Scripps Institution. Ma proprio per questo, secondo lui, l'anomalia potrebbe dissolversi con l'arrivo dei temporali autunnali e dei venti più forti: "È probabile che questo blob, essendo confinato negli strati superficiali, si dissolva rapidamente quando le condizioni atmosferiche cambieranno".

Tuttavia, non è il singolo evento a preoccupare gli scienziati, ma la frequenza con cui si ripresentano. "Il Pacifico del Nord si sta scaldando più rapidamente di qualsiasi altro bacino oceanico sulla Terra", sottolinea McPhaden. "La febbre del Pacifico non è un episodio isolato – conclude – e le conseguenze si faranno sentire. Sia sulla vita marina che sul nostro clima".