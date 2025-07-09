Temperature folli in mezzo mondo. Giappone, 10.000 persone in ospedale per il caldo

Tokyo, 9 luglio 2025 – Ondata di caldo senza precedenti in Giappone, dove oltre 10.000 persone sono state ricoverate in ospedale per colpi di calore la scorsa settimana. Secondo un rapporto preliminare pubblicato dall'Agenzia per la gestione degli incendi nella settimana terminata domenica i ricoveri si sono assestati a quota 10.048, un dato più che raddoppiato rispetto alle 4.665 persone del periodo di riferimento precedente, con circa il 60% che avevano più di 65 anni.

Secondo i dati dell'agenzia meteorologica giugno è stato il mese più caldo in Giappone dall'inizio delle rilevazioni, nel 1898, con una temperatura media superiore di 2,34 gradi in confronto alla media mensile complessiva registrata tra il 1991 e il 2020, superando il precedente record del 2020.

L'agenzia ha affermato che il Paese del Sol Levante è stato spesso coperto da un fronte di aria calda a causa degli effetti di un sistema di alta pressione presente stabilmente nel Pacifico, mentre anche il cambiamento climatico sembra aver avuto un effetto.

Ed è sempre di oggi la notizia che il caldo ha triplicato il numero dei decessi in Italia, con 500 morti tra Roma e Milano in una settimana.

Del resto il mese scorso è stato il terzo giugno più caldo a livello globale, con una temperatura media di 16,46 gradi, 0,47 gradi in più rispetto alla media di giugno del periodo 1991-2020. Per l'Europa occidentale, invece, è stato il più caldo mai registrato. Due importanti ondate di calore, a metà e fine mese, hanno colpito ampie zone dell'Europa occidentale e meridionale: gran parte della regione ha registrato temperature percepite superiori a 38 grdi che in alcune zone del Portogallo hanno raggiunto i 48. I dati sono del Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea con finanziamenti dell'Ue.

Secondo Samantha Burgess, responsabile strategico per il Clima dell'Ecmwf, "giugno 2025 ha visto un'ondata di calore eccezionale colpire ampie zone dell'Europa occidentale, con gran parte della regione colpita da un forte stress termico. Questa ondata di calore è stata resa più intensa dalle temperature record della superficie del mare nel Mediterraneo occidentale. In un mondo che si riscalda, è probabile che le ondate di calore diventino più frequenti, più intense e colpiscano un numero maggiore di persone in tutta Europa".