Tel Aviv, 13 settembre 2025 - "L'esercito israeliano ha ucciso il bambino Mohammed Ramez Al-Sultan, giocatore dell'Al-Hilal Sports Club, insieme a 14 membri della sua famiglia in un attacco che ha preso di mira la loro abitazione venerdì" nella Striscia di Gaza. Lo riferisce sui social la Palestine Football Association, la stessa che aveva riportato la notizia – il 6 agosto scorso – dell’uccisione di un altro calciatore, Suleiman Al-Obaid, mentre era in fila per il cibo.

Conosciuto anche come il “Pelé del calcio palestinese”, Sulemain era morto in un attacco israeliano che secondo la Pfa aveva “preso di mira i civili in attesa di aiuti umanitari nel sud di Gaza”.

Suleiman aveva 41 anni ed era stato uno dei giocatori di punta della nazionale palestinese di calcio. Obaid era considerato uno degli attaccanti più talentuosi della Striscia di Gaza League e aveva iniziato la carriera con la sua squadra di casa, il Khadamat Al-Shati Club.

In seguito era entrato a far parte dell'Al-Amari Youth Center Club nella Cisgiordania occupata, poi del Gaza Sports Club, prima di approdare in nazionale.

La Uefa aveva espresso il suo cordoglio per la morte di Al-Obeid, senza spiegarne le cause e Momo Salah era andato all’attacco squarciando il velo dell’ipocrisia. “Potete dirci come è morto, dove e perché?, aveva detto l’attaccante egiziano del Liverpool, uno dei pochissimi a prendere posizione.