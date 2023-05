Caccia-spia russi al largo del Giappone, decollano i jet da combattimento

Tokyo, 25 maggio 2023 – Si rialza la tensione nel Pacifico. Il Giappone ha reso noto di aver fatto decollare oggi jet da combattimento in risposta ai caccia russi che si sono palesati al largo delle coste nipponiche tra l’Oceano e il Mar del Giappone, minacciando il proprio spazio aereo. Secondo l’esercito di Tokyo i velivoli di Mosca avevano l’obiettivo di raccogliere informazioni. Uno viaggiava in direzione Nord-Sud, lungo la costa occidentale del Paese, un altro ha percorso una rotta simile lungo la costa opposta. “Sono stati inviati i caccia della Forza aerea di autodifesa del Nord e altre unità”, ha fatto sapere lo Stato Maggiore giapponese.

Notizia di oggi è che il Giappone estenderà allo spazio la sua zona di attività militare per il “contrasto allo spionaggio da parte di Russia e Cina”. La decisione, annunciata dal governo e inclusa nella bozza del nuovo Paper sulla strategia di sicurezza nazionale circolata negli ultimi giorni, fa parte del piano di aumento delle capacità militari del Paese per i prossimi 10 anni, che comprende il raddoppio del budget destinato alla difesa nei prossimi cinque anni e la dotazione di capacità di attacco ad obiettivi in territorio nemico a scopo deterrente o preventivo. Il piano, nella sua versione finale, sarà illustrato entro l’estate.