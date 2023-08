Caccia F-16 olandesi in volo per intercettare due bombardieri russi. Scramble anche per i Typhoon britannici

Roma, 14 agosto 2023 - Resta alta la tensione nei cieli europei tra Nato e Russia, anche fuori dall'Ucraina. Questa mattina due caccia olandesi hanno intercettato 2 bombardieri russi nello spazio aereo dell'Olanda, presi in consegna poi dai jet danesi. Nelle stesse ore, e potrebbero essere gli stessi velivoli, i jet militari della Raf hanno gentilmente invitato due fortezze dell'aria di Mosca a lasciare lo spazio aereo a nord delle isole Shetland. L'intensa mattinata continuava sul Mare di Barents, dove un mig russo decollava per fermare la possibile intrusione di un aereo da pattugliamento marittimo norvegese.

Ma uno "scramble" se lo sono concessi anche i jet militari italiani questo pomeriggio, in decollo immediato per intercettare un aereo civile che non rispondeva più al traffico aereo. Ma alla fine sono stati richiamati perché il velivolo aveva ripreso i contatti.

Bombardieri russi su Olanda e Danimarca

L'Aeronautica militare olandese quaste mattina non ha esitato a far decollare immediatamente due F-16 quando i radar nazionali hanno inquadrato due bombardieri russi che stavano per violare lo spazio aereo olandese. Il ministero della Difesa olandese ha confermato lo scramble, precisando che i velivoli russi sono poi stati intercettati dai danesi.

I Typhoon in cielo per ricognitori di Mosca

Anche se resta da chiarire se si tratti degli stessi bombardieri russi 'accompagnati' prima da olandesi e poi da danesi, per le scare informazioni che le fonti militari rilasciano, anche la britannica Raf ha denunciato che stamane due suoi caccia Typhoon sono stati inviati a intercettare due bombardieri russi di pattugliamento marittimo a lungo raggio a nord delle isole Shetland. James Heappey, ministro inglese delle Forze armate, ha confermato il fatto a Sky News, sottolinendo che i caccia di Londra sono "pronti a contrastare qualsiasi potenziale minaccia al territorio del Regno Unito". Nello specifico le fonti militari britanniche hanno affermato che i piloti della Raf hanno identificato un Tu-142 Bear-F e un Tu-142 Bear-J, solitamente utilizzati da Mosca per la ricognizione e la guerra antisommergibile.

Un Mig-29 respinge un ricognitore norvegese

Ma anche Mosca sorveglia bene i suoi confini aerei e oggi un Mig-29 si è alzato in volo per fermare l'intrusione di un aereo norvegese avvistato sul Mare di Barents, e identificato come un R-8A Poseidon, che si apprestava ad entrare nei cieli della Russia. Il ministero della Difesa russo in una nota riportata dall'agenzia Ria, ha dichiarato: "Quando il caccia russo si è avvicinato, l'aereo militare straniero ha fatto un'inversione a U", aggiungendo: "è stata impedita una violazione del confine di stato della Federazione Russa".

Uno scramble per gli Eurofighter italiani

Falso allarme per due caccia F-2000 Eurofighter dell'Aeronautica Militare italiana in servizio di allarme per la difesa dello spazio aereo nazionale. I piloti hanno ricevuto un ordine di decollo immediato (scramble) per verificare un velivolo civile, decollato da Ciampino e diretto a Berlino, che aveva perso il contatto radio con gli enti del traffico aereo. A intervenire 2 jet intercettori del 4° Stormo di Grosseto, sotto la guida dei controllori della Difesa Aerea dell'11° Gruppo D.A.M.I. di Poggio Renatico. Gli Eurofighter dopo il decollo sono stati autorizzati ad effettuare attività supersonica che gli avrebbe consentito di raggiungere il più rapidamente possibile il velivolo. Visual identification però interrotta poco dopo, nei pressi di Rovigo, perché lo stesso aereo civile aveva ripristinato i contatti radio.