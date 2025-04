I caccia Eurofighter italiani a difesa del fianco della Nato. Parte l’operazione “Black Storm II” in Romania

Roma, 4 aprile 2025 - I caccia italiani a difesa del fianco sud-orientale della Nato. Il contingente italiano della Task Force Air – 51st Wing è in Romania per assumere il comando della missione di Enhanced Air Policing della NATO. Un distaccamento di quattro caccia Eurofighter degli Stormi di Difesa Aerea dell’Aeronautica Militare, inquadrati nel Task Group “Typhoon”, è stato schierato presso la base aerea di Mihail Kogălniceanu, subentrando al distaccamento “PAZNIC” dell’Ejército del Aire y del Espacio Spagnolo, per continuare a garantire la sicurezza dello spazio aereo forse più delicato dell’Alleanza.

Quattro caccia Eurofighter italiani schierati presso la base aerea di Mihail Kogălniceanu in Romania

I caccia tricolore daranno il via all’operazione “Black Storm II” con l’inizio immediato delle attività di volo. Una terza chiamata per la nostra Aeronautica Militare nell’area del Mar Nero giunta dopo il completamento della missione di 8 mesi “Baltic Thunder II” in Lituania, dove i nostri velivoli militari hanno sorvegliato i cieli dell’area nord-est della difesa e deterrenza collettiva della NATO.

Il Colonnello Marcello Vitucci, Comandante dell’operazione “Black Storm II”, ha spiegato: "L’Italia ha costantemente dimostrato la propria capacità e prontezza nelle missioni di Air Policing della NATO. La nostra presenza in Romania testimonia l’impegno che il Paese continua a profondere per la sicurezza e la stabilità dell’Alleanza”.

La missione, diretta e coordinata dal Comando Operativo di Vertice Interforze in stretta collaborazione con l’Aeronautica Militare Rumena, si integrerà con gli assetti aerei, terresti e navali degli alleati presenti nell’area di operazione. Queste missioni di Air Policing della NATO sono alla base della sicurezza collettiva dell'Alleanza, garantendo una sorveglianza continua dello spazio aereo alleato.