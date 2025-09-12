Caccia al killer di Kirk. Taglia da centomila dollari . Trovata l’arma del delitto

La semina dell’odio presenta di nuovo il conto. La morte di Charlie Kirk, star dell’estrema destra Maga, ucciso da un killer solitario mercoledì pomeriggio a Orem, nel campus della Utah Valley University, spaventa gli Stati Uniti a 14 mesi dal tentato omicidio di Donald Trump per mano di Thomas Crooks (elettore repubblicano ’registrato’, poi ucciso dal Secret Service). La polarizzazione politica del Paese è quasi al punto di non ritorno. Così, nell’anniversario dell’11 settembre, Trump prima annuncia il conferimento al defunto amico della ‘Medal of Freedom’ quale "martire della verità". Poi, dopo un primo attacco alla "sinistra radicale", a suo dire "direttamente responsabile del terrorismo nel Paese", sfuma le polemiche chiedendo al suo popolo e alla destra americana una risposta pacifica. "Era un sostenitore della non violenza. Vorrei che la gente reagisse così". Telefona subito alla moglie di Kirk, assicura la propria presenza ai funerali e anticipa ai giornalisti di avere già "un’indicazione" sul possibile movente.

L’Fbi, colpevole di aver ignorato le anticipazioni social su "qualcosa di grosso" nell’ateneo, diffonde rapidamente l’identikit del presunto killer – occhiali da sole neri, cappellino da baseball, camicia nera a maniche lunghe e jeans – e particolari della probabile arma del delitto – un vecchio fucile calibro 30 con bossolo in canna e tre proiettili nel caricatore con scritte antifasciste e pro trans. A bersaglio sul collo l’unico proiettile sparato da un tetto a quasi 200 metri dal palco, dove Kirk stava rispondendo "troppi" alla domanda su quanti fossero gli attentatori transgender censiti. Un lavoro da professionisti (o dilettanti ben allenati). L’Fbi ha già filmati e impronte del presunto killer. "Un animale", lo definisce Trump. E i 100mila dollari di taglia subito stanziati dovrebbero velocizzare la cattura.

Ma esiste un problema più grande: quello di un Paese spaccato, come dimostrano i 300 atti violenti a motivazione politica dal 2021 a oggi. Sarebbe il momento di misurare le parole. "Michelle e io pregheremo per la famiglia di Charlie", dichiara Barack Obama parlando di "violenza spregevole". Pensiero che supera gli insulti razzisti di Kirk a Michelle ("donna nera con cervello inferiore a quello di una bianca"), le iperboli antiabortiste ("se mia figlia di 10 anni venisse violentata dovrebbe partorire"), persino le facili profezie: "Il prezzo che paghiamo per la libertà di possedere armi è che qualcuno talvolta sarà ucciso".

In un Paese in cui il presidente definisce gli oppositori "feccia", la grazia trumpiana per l’assalto di Capitol Hill segna il passato e il futuro. La spaccatura è devastante. Ruth Braunstein, sociologa di JHU, illumina le tensioni: "La destra ha gruppi ben addestrati che aspettano il momento giusto per agire". "Se non ci lasciano in pace, la nostra scelta è combattere o morire", alza i toni Elon Musk.

Dall’opposizione partono inviti a non speculare: "Questo momento richiede una leadership che unisca il popolo americano, invece di cercare di dividerci ulteriormente", dichiara il senatore dem Chuck Shumer, senza bisogno di ricordare il recente omicidio della collega Melissa Hortman in Minnesota.

In Italia il post delle reti studentesche Osa e Cambiare Rotta, che raffigurano Kirk a testa in giù con la scritta -1, fa trasalire Giorgia Meloni: "Questi sono i sedicenti antifascisti. Questo è il clima anche in Italia. Nessuno dirà nulla, e allora lo faccio io. Non ci facciamo intimidire".