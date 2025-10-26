Cosa può fare il Burevestnik, missile nucleare “invincibile" di Putin. Il test per 14mila chilometri

Mosca, 26 ottobre 2025 – La Russia ha completato con successo il test del nuovo missile da crociera a propulsione nucleare 9M730 Burevestnik, una delle armi più controverse e ambiziose del suo arsenale strategico. L’annuncio è arrivato dal capo di Stato maggiore Valery Gerasimov durante un briefing con il presidente Vladimir Putin, che ha definito il vettore “invincibile” contro i sistemi di difesa missilistica “attuali e futuri”, grazie alla gittata praticamente illimitata e alla traiettoria di volo imprevedibile.

Nel video diffuso dal Cremlino, Putin ha affermato che “i test decisivi sono ora completati” e ha ordinato l’avvio della “preparazione dell’infrastruttura per mettere in servizio quest’arma nelle forze armate russe”. Il leader russo ha descritto il Burevestnik come “una creazione unica che nessun altro al mondo possiede”.

Un'immagine di un missile Burevestnik, testato per 14mila chilometri dalla Russia

Il test per 15 ore

Secondo quanto riportato dal Moscow Times, il test si è svolto martedì e ha visto il missile volare per 14.000 chilometri in circa 15 ore. Gerasimov ha spiegato che “le caratteristiche tecniche del Burevestnik permettono di colpire con precisione garantita obiettivi altamente protetti, a qualunque distanza”.

Il Burevestnik, designato dalla Nato come Ssc-X-9 Skyfall, è parte del programma di armamenti avanzati che Mosca porta avanti dal 2018, quando Putin lo presentò come risposta al ritiro degli Stati Uniti dal Trattato Anti-Balistico e all’espansione dell'Alleanza atlantica.

Un test con missile Burevestnik in un'immagine d'archivio (Afp)

I punti di forza del missile

L’arma, a propulsione nucleare, potrebbe teoricamente restare in volo per giorni, cambiando rotta in modo imprevedibile e superando qualsiasi barriera antimissile. Un successo che arriva dopo anni di difficoltà: nel 2019 un test fallito portò a un’esplosione nell’Artico, costata la vita a diversi tecnici. Ora, però, il Cremlino sembra pronto a voltare pagina. “Mi era stato detto che quest’arma non sarebbe mai stata possibile, ma oggi i test cruciali sono conclusi”, ha dichiarato Putin, vestito in mimetica durante la visita a un centro di comando impegnato nella guerra in Ucraina.

Un frame del video del test Burevestnik, missile che per Putin "non ha eguali al mondo"

L’esercitazione nucleare

Come osserva Reuters, l’annuncio del test – avvenuto il 21 ottobre – si inserisce in un contesto di tensioni crescenti tra Mosca e Washington. Nella stessa settimana, la Russia ha condotto un’esercitazione nucleare su larga scala, un messaggio diretto all’Occidente e in particolare al presidente statunitense Donald Trump, che ha imposto nuove sanzioni alle due principali compagnie petrolifere russe, lamentando che i colloqui di pace “non vanno da nessuna parte”.

Il siluro Poseidon e il missile Burevestnik

Il Burevestnik è un simbolo

La guerra in Ucraina, intanto, continua a consumarsi lentamente sul fronte orientale, con le forze russe che avanzano “poco ma costantemente” tra perdite pesanti. Interrogato sui tempi di una possibile fine del conflitto, Putin ha tagliato corto: “Non allineeremo le nostre azioni a nessuna data o evento. Ci baseremo solo sulla razionalità militare”. Il Burevestnik, nella narrativa del Cremlino, diventa così molto più di un’arma: è il simbolo di una Russia che non intende “piegarsi alla pressione dell’Occidente” e che rivendica la propria capacità di restare, nonostante tutto, una potenza militare globale.