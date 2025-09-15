Lunedì 15 Settembre 2025

Gabriele Canè
Esteri
EsteriBulgaria, “c’è il diavolo nelle banconote da 50 euro”. La Bce interviene: “Solo se piegate, non è intenzionale”
15 set 2025
REDAZIONE ESTERI
Bulgaria, “c’è il diavolo nelle banconote da 50 euro”. La Bce interviene: “Solo se piegate, non è intenzionale”

Gruppi social a tema religioso si sono scagliati contro l’entrata del Pese nella moneta unica spiegando che nella moneta da 50 euro è rappresentato un demone cornuto

Due banconote da 50 euro piegate: sembra apparire un demone secondo i gruppi social bulgari

Roma, 15 settembre 2025 - In Bulgaria, che si appresta ad entrare nella moneta unica europea, non tutti sono favorevoli all'euro, anzi c'è chi ci vede persino una rappresentazione del diavolo. Neanche fossero dischi heavy metal ascoltati al contrario, che si diceva diffondessero messaggi satanici, gruppi social a tema religioso hanno puntato il dito contro la moneta da 50 euro e in un video spiegano che può raffigurare un demone o un diavolo cornuto, se piegata in un certo modo e avvicinata a uno specchio.

Per respingere i timori anti-euro si è spesa direttamente la Banca centrale europea, che interpellata dall'emittente radiofonica Bnr, ha smentito le presenze sataniche dell'istituzione. Le immagini di un presunto diavolo nella banconota da 50 euro appaiono solo se piegata e non fanno in alcun modo parte del design e del concetto dell'unità monetaria, ha spigato un portavoce della Bce.

Il tema del design si basa su "epoche e stili": il fronte delle banconote in euro di entrambe le serie raffigura finestre e porte, che simboleggiano lo spirito europeo di apertura e cooperazione. I ponti sul retro simboleggiano la comunicazione tra i popoli d'Europa, nonché tra l'Europa e il resto del mondo, sottolineata dalla rappresentazione geografica dell'Europa. "Altre immagini che potrebbero apparire quando le banconote vengono piegate in un certo modo non sono intenzionali e non hanno nulla a che fare con il loro design", assicurano dalla Bce.  

