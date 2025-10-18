Budapest apre le porte. Putin nel cuore dell’Ue. L’Aja: "Va arrestato"

Il presidente ungherese, Viktor Orban, canta vittoria; l’Ue fa buon viso a cattivo gioco, mentre la Corte penale internazionale de L’Aja ricorda che il mandato di arresto per Vladimir Putin è ancora valido. Sta di fatto che il vertice a Budapest fra Donald Trump e Putin, anche se non ancora confermato, è già un caso — politico, diplomatico e anche giuridico.

LA “VITTORIA” DI ORBAN

Chi sta già raccogliendo i frutti della notizia è il premier ungherese, che ha approfittato dell’annuncio per organizzare subito un’intervista nella quale ha definito il vertice "una vittoria rispetto all’Ue". "Che Budapest risulti adatta a ospitare questo vertice è un risultato politico ed è una vittoria della posizione ungherese, manifestata sempre in un vento contrario nell’Ue: quella di essere per la pace e non per la guerra, mentre a Bruxelles tutti sono guerrafondai".

Al premier sono arrivate le congratulazioni dell’omologo serbo, Aleksandar Vucic, vicino a Mosca, che ha parlato di "evento storico". Esulta anche il gruppo dei Patrioti al Parlamento europeo. Scettico, invece, il Ppe (Partito popolare europeo). Anche perché quella di Orban — oltre a Trump e Putin — appare come una mossa dal sapore anti-Ue, che sembra prendersi gioco del mandato di cattura internazionale emesso dalla Corte penale internazionale.

LA CAUTELA DI BRUXELLES

Se Orban attacca, l’Unione europea smorza i toni. Fonti Ue hanno accolto la notizia del vertice con prudente apertura: "Ben venga qualsiasi passo che porti a una pace giusta e duratura", ha detto Olof Gill, portavoce della Commissione europea. Ma, ha aggiunto, "nel mondo reale dobbiamo agire sulla base dei fatti che abbiamo davanti".

Sul piano tecnico-giuridico resta però il nodo degli spostamenti di Putin. Il leader del Cremlino, sottoposto a sanzioni che prevedono il congelamento dei beni ma non il divieto di ingresso, avrebbe bisogno di un’autorizzazione speciale per sorvolare i cieli Ue. Le ipotesi più accreditate indicano una rotta che, evitando Polonia e Romania, potrebbe passare da Bulgaria e Serbia. Dalla capitale ungherese il ministro degli Esteri, Péter Szijjártó, ha assicurato che "l’ingresso sarà garantito".

Da L’Aja, tuttavia, si è fatta sentire anche la Corte penale internazionale, che ricorda come l’Ungheria si sia ritirata dallo Statuto di Roma solo nell’aprile 2025 e che il recesso diventerà effettivo fra un anno. Dunque l’obbligo di arresto di Putin resta valido: "Non è solo un dovere giuridico ma anche una responsabilità verso gli altri Stati parte", ha ribadito la Corte. Se, come praticamente certo, non verrà eseguito, sarà un sonoro schiaffo al multilateralismo, tanto poco apprezzato dal presidente americano.

PREPARATIVI IN CORSO

Orban sembra ignorare le direttive della Cpi e si prepara al suo trionfo internazionale. Dopo aver parlato al telefono con Trump, ieri il premier ungherese ha sentito Putin. Contatti anche a livello tecnico, con Szijjártó che ha avuto una conversazione con il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov. Il prossimo passo sarà una telefonata fra il consigliere americano Rubio e il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov.

Intanto, a Bruxelles, la notizia del vertice rischia di complicare i negoziati sul 19° pacchetto di sanzioni e sul piano per utilizzare gli asset russi congelati a sostegno dell’Ucraina. Secondo fonti europee, l’Ue potrebbe valutare una mediazione che permetta di impiegare quei fondi anche per acquisti militari comuni con gli Usa.

Marta Ottaviani