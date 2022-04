Bucha, il mondo sotto choc. Timori di altri massacri. "A Borodyanka forse più vittime"

Roma, 5 aprile 2022 - Il massacro di Bucha, che ha sconvolto il mondo, potrebbe non essere l'unico messo in atto nella guerra in Ucraina. "Ci sono già informazioni che il numero delle vittime degli occupanti potrebbe essere ancora più alto a Borodyanka e in alcune altre città liberate", ha denunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo ultimo video. "In molti villaggi dei distretti liberati di Kiev, Chernihiv e Sumy, gli occupanti hanno fatto cose che la gente del posto non ha visto nemmeno durante l'occupazione nazista 80 anni fa", aggiunge. "Vorrei sottolineare che siamo interessati a un'indagine più completa e trasparente possibile'' sui crimini commessi dai militari russi in Ucraina, ha detto il presidente ucraino nel messaggio diffuso nella notte. ''I risultati di questa indagine saranno resi noti e spiegati all'intera comunità internazionale", ha aggiunto il presidente ucraino. Zelensky parlerà oggi pomeriggio alle 16 al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Uniti per la prima volta.

Già ieri la procuratrice generale ucraina Iryna Venediktova aveva affermato che il paese di Borodyanka, nelle vicinanze di Kiev, presenta una situazione persino peggiore di quella che è stata rilevata a Bucha. Venediktova, parlando alla televisione ucraina, ha detto che il numero di vittime rinvenute a Borodyanka sarà il più elevato rispetto a qualsiasi altro posto. Non ha fornito dati. "Possiamo parlare della regione di Kiev perché ieri abbiamo avuto accesso a questi territori e attualmente stiamo lavorando a Irpin, Bucha, Vorzel", ha detto la procuratrice, precisando che la procura con le forze di polizia stanno accertando i fatti in quelle località. "Possiamo dire che - ha continuato - la situazione peggiore con le vittime civili è a Borodyanka. Io penso che parleremo di Borodyanka separatamente".

La mappa: dove si trova Borodyanka