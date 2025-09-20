Bruxelles, Londra e Berlino, voli cancellati e ritardi per un attacco hacker

Bruxelles, 20 settembre 2025 - Voli cancellati e ritardi, un attacco informatico sta mettendo in ginocchio l'aeroporto di Bruxelles, fanno sapere i media locali. Il bilancio provvisorio dei problemi indica nove voli cancellati, e circa quindici in ritardo di un'ora o più. Stesso problema per quello londinese di Heathrow e a Berlino.

Infatti a subire l'attacco hacker è stato un fornitore di servizi esterno, Collins Aerospace, responsabile dei sistemi di check-in e imbarco di vari aeroporti, fa sapere l'ufficio stampa dello scalo belga. Quindi gli orari dei voli sono stati stravolti perché le procedure di check-in e imbarco devono essere eseguite manualmente.

E i ritardi aumenteranno, visto che in giornata sono previsti in partenza dall'aeroporto di Bruxelles circa 35.000 passeggeri.

Inoltre il problema potrebbe riguardare diversi aeroporti europei. "Il fornitore di servizi sta lavorando attivamente al problema e si sta impegnando per risolverlo il più rapidamente possibile", ha dichiarato un portavoce dell'aeroporto.

Anche l'aeroporto londinese di Heathrow sta risentendo dell'attacco al fornitore di servizi aeroportuali. "Collins Aerospace, che fornisce sistemi di check-in e imbarco per numerose compagnie aeree in numerosi aeroporti in tutto il mondo, sta riscontrando un problema tecnico che potrebbe causare ritardi per i passeggeri in partenza. Mentre il fornitore si impegna a risolvere rapidamente il problema, consigliamo ai passeggeri di verificare lo stato del volo con la propria compagnia aerea prima di partire. Si prega di arrivare non prima di tre ore prima per un volo a lungo raggio o due ore prima per un volo nazionale", si legge in una nota dello scalo britannico.