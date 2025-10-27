Lunedì 27 Ottobre 2025

La lentezza della giustizia

Gabriele Canè
La lentezza della giustizia
Esteri
"Brigitte Macron è un uomo", in 10 a processo per la fake news più virale del mondo. Chi sono e cosa rischiano
27 ott 2025
DANIEL PEYRONEL
Esteri
"Brigitte Macron è un uomo”, in 10 a processo per la fake news più virale del mondo. Chi sono e cosa rischiano

Sono accusati di aver diffuso online false voci secondo cui la first lady francese sarebbe nata uomo. Tra loro anche l’influencer statunitense, Candace Owens, vicina alla sfera trumpista. I commenti offensivi prendono di mira anche la differenza d'età con il marito

Brigitte Macron, first lady francese

Roma, 27 ottobre 2025 – Insegnante, gallerista, medium, informatico e finti giornalisti: i profili dei dieci imputati nel caso della presunta transessualità della first lady francese, Brigitte Macron sono quelli di otto uomini e due donne di mezza età, tra i 40 e i 60 anni, vicini agli ambienti complottisti.
Dalle 13.30 di lunedì 27 ottobre fino a martedì 28 ottobre, dovranno rispondere davanti al Tribunale di Parigi di una serie di “commenti offensivi sul genere e sulla sessualità di Brigitte Macron, nonché sulla differenza di età [24 anni] con il marito, presentata come se si trattasse di pedofilia”, afferma la procura. Brigitte Macron aveva sporto denuncia ad agosto 2024. Gli accusati rischiano fino a due anni di carcere.
Un campione ristretto ma rappresentativo delle centinaia di persone che, dal 2017 a oggi, hanno condiviso la fake news, dal momento che sarebbe impossibile per la giustizia francese perseguirli tutti.

Continua a leggere questo articolo

