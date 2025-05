Brigitte Macron schiaffeggia Emmanuel. In un video la lite presidenziale (Smentita dall’Eliseo)

Roma, 26 maggio 2025 - Brigitte che schiaffeggia Emmanuel? La Francia s'interroga sulla lite tra la First lady e il presidente francese, mostrata in un video dall'Associated Press girato al loro arrivo in Vietnam. Il filmato, finito su tutti i tg francesi, mostra il portellone dell'aereo presidenziale aperto sulla pista di Hanoi e Macron che attende di scendere. Il numero uno parla con qualcuno che non si vede, poi si gira verso l'interno e compaiono le braccia di Brigitte (Confermerà l’Eliseo più tardi), che danno un buffetto sul viso del marito.

Mentre sul web non si contano i commenti, l'Eliseo è corso ai ripari smentendo la lite tra i due coniugi presidenziali: "Solo un momento di sfogo tra il presidente e la consorte, rilassati prima di cominciare la visita".

Macron eşinden yumruk yedi Eşi Brigitte önce Macronun yüzüne yumruk attı sonra da merdivenleri inerken kolunu tutmayı reddetti pic.twitter.com/0OY8MljAZA — MAH Ajansı (@mahajansi) May 26, 2025

Ma i commenti dei francesi si sono soffermati sull'espressione sorpresa di Macron dopo il gesto di Brigitte. Il presidente non si è però scomposto e si è voltato prontamente verso l'uscita, poi con un gesto ha salutato verso l'esterno.

Il filmato prosegue con la coppia che discendere la scaletta assieme, solo che Brigitte stavolta non prende il braccio del marito come sempre, ma si sorregge alla ringhiera della scaletta. Un collaboratore del presidente ha confermato un semplice "battibecco" della coppia, in cui "il presidente e la moglie scaricavano la tensione un'ultima volta prima dell'inizio del viaggio ufficiale". Commento che però non sembra frenare il gossip ormai decollato.