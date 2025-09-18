Brigitte Macron, l’avvocato: “Fornirà prove scientifiche e fotografiche che è nata donna”

Parigi (Francia), 18 settembre 2025 – Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte intendono denunciare per diffamazione l’influencer conservatrice americana Candace Owens, ex opinionista del quotidiano Daily Wire con oltre 6 milioni di follower nel solo account Instagram. Le querele nei confronti della speaker repubblicana sarebbero arrivate a seguito di numerose esternazioni denigratorie che la speaker ha espresso sulla première dame accusandola di essere nata maschio. A questo proposito, la consorte del Presidente della Repubblica francese ha comunicato l’intenzione di presentare a un tribunale Usa i documenti contenenti le prove fotografiche e scientifiche che confermano la propria appartenenza al genere femminile.

Le accuse dei Macron a Owens

Più volte Candace Owens, volto molto noto della destra americana, ha sostenuto che la first lady francese Brigitte fosse nata uomo con il nome di ‘Jean-Michel Trogneux’ per poi diventare donna. Nel marzo 2024 la stessa Owens aveva persino ammesso di essere disposta a mettere in gioco la propria reputazione professionale per portare avanti questa teoria. Già nello scorso luglio Macron e la moglie avevano deciso di querelare Candace Owens per avere ‘consapevolmente fornito informazioni false e avere agito con sconsiderato disprezzo della verità. I legali dell’influencer avevano risposto alla causa con una mozione di archiviazione, mentre Owens ha continuato costantemente a difendere la veridicità delle proprie dichiarazioni. Le affermazioni sul cambio di genere di Brigitte Macron, oggi 72enne, erano state espresse per la prima volta nel 2021 dalle youtuber francesi Amandine Roy e Natacha Rey. Proprio contro le due blogger Macron aveva vinto una causa per diffamazione nel 2024, prima del ribaltamento della sentenza avvenuto nel 2025 per questioni legate alla tutela della libertà d’espressione.

“Affermazioni sconvolgenti”

A confermare la volontà dell’Eliseo di muovere una denuncia per diffamazione contro Candace Owens è stato proprio l’avvocato dei coniugi Macron, Tom Clare, ai microfoni del podcast ‘Fame Under Fire’ dell’emittente britannica Bbc. “Brigitte ha trovato le affermazioni sul proprio conto incredibilmente sconvolgenti” ha dichiarato l’avvocato, che ci ha tenuto inoltre a sottolineare come queste abbiano provocato effetti destabilizzanti anche sullo stesso Presidente: “Come chiunque si destreggi tra carriera e vita familiare, quando è la famiglia ad essere sotto attacco la cosa logora chiunque. Non ne è immune nemmeno lui, essendo la guida di un Paese”. Su Brigitte, infine, Clare conferma la sua volontà di sottoporsi pubblicamente al processo: "E' disposta a farlo –annuncia –. È fermamente decisa a fare tutto il necessario per mettere le cose in chiaro. Se quella sgradevolezza e quel disagio che prova sono ciò che serve per fermare tutto questo, è pronta al 100% ad assumersi questo onere".