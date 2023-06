La ‘febbre maculosa’ in Brasile è la nuova minaccia sanitaria. Tre vittime nelle ultime ore

San Paolo, 15 giugno 2023 – Una nuova e poco conosciuta malattia sta generando preoccupazione in Brasile. Si tratta della ‘Febbre maculosa delle Montagne rocciose’, che nelle ultime ore ha ucciso almeno tre persone. Lo ha comunicato l’Istituto brasiliano Adolfo Lutz, collegato al ministero della Salute dello Stato di San Paolo. Indagini sono in corso anche su un quarto possibile decesso legato a questa infezione.

Nella prima metà del 2023 sono state già 6 le vittime decedute nella capitale del Paese, su 12 casi confermati. A perdere la vita tre dei partecipanti alla tradizionale festa cittadina per la 'Feijoada do Rosà’, nella Fazenda Santa Margarida del quartiere Joaquim Egídio di Campinas. Il decesso di questi, il pilota automobilistico Douglas Costa, la sua fidanzata Mariana Giordano e un’altra donna, Evelyn Santos, si attribuisce con certezza alla febbre delle Montagne rocciose.

In forse, la causa della morte di una q uarta persona, un 16enne morto in os pedale martedì con sintomi sospetti, riconducibili alla febbre maculosa. Anche lui aveva assistito alle celebrazioni della festa nella Fazenda Santa Margarida, che nel frattempo è stata chiusa per un mese dalle autorità sanitarie locali. A Campinas, intanto, sono state avviate azioni di prevenzione, informazione e mobilitazione contro la diffusione della nuova minaccia sanitaria.

Cos’è la febbre maculosa?

Secondo quanto reso noto dall’Istituto Adolfo Lutz, la febbre maculosa è una malattia infettiva rara, causata da batteri della specie Rickettsia rickettsii e trasmessa attraverso i morsi delle zecche. Si manifesta con eruzioni di piccole macchie porporine sulla pelle.

Endemica di alcune regioni delle Montagne Rocciose, finora era conosciuta soltanto negli stati di Washington, Oregon, Montana, Idaho, Nevada, Wyoming, Utah e Colorado.

Nel 1906 il ricercatore W. V. King aveva dimostrato sperimentalmente che a trasmettere la malattia sono quelle zecche che attraversano le boscaglie e le terre incolte durante la stagione calda e che intaccano sia gli uomini che gli animali.