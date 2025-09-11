Giovedì 11 Settembre 2025

Più lavoro, più guadagno

Maurizio Sacconi
Più lavoro, più guadagno
Esteri
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Charlie Kirk uccisoPolonia RussiaEsercitazioni BielorussiaOpenAI OracleTuristi ebrei Venezia
Acquista il giornale
EsteriBrasile, Bolsonaro condannato per tentato colpo di Stato: rischia 43 anni di carcere
11 set 2025
REDAZIONE ESTERI
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Esteri
  3. Brasile, Bolsonaro condannato per tentato colpo di Stato: rischia 43 anni di carcere

Brasile, Bolsonaro condannato per tentato colpo di Stato: rischia 43 anni di carcere

Contestati all’ex presidente anche i reati di abolizione violenta dello Stato di diritto, associazione a delinquere, danneggiamento del patrimonio pubblico e deterioramento di beni vincolati

L'ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro rischia 43 anni di carcere

L'ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro rischia 43 anni di carcere

Brasilia, 11 settembre 2025 - Jair Bolsonaro condannato per tentato colpo di Stato. Con il voto della giudice Carmen Lúcia, la Prima sezione della Corte Suprema brasiliana ha raggiunto la maggioranza per condannare l'ex presidente Jair Bolsonaro per tentativo di colpo di Stato, abolizione violenta dello Stato di diritto, associazione a delinquere, danneggiamento del patrimonio pubblico e deterioramento di beni vincolati.

Carmen Lúcia ha parlato di "prove incontestabili" contro l'ex capo dello Stato, che secondo la Procura avrebbe orchestrato un piano "progressivo e sistematico" per minare le istituzioni dopo le elezioni del 2022.

Il voto della giudice si è aggiunto a quelli di Alexandre de Moraes e Flávio Dino, portando il conteggio a 3-1. Manca solo il voto di Cristiano Zanin, ma la maggioranza è già  assicurata.

L'unico a sostenere l'assoluzione è stato Luiz Fux, ieri, che ha parlato di "prove inesistenti". Domani la Corte deciderà le pene: Bolsonaro rischia fino a 43 anni di carcere insieme ad altri sette suoi ex ministri e alti ufficiali delle Forze Armate.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata