Boxe, due pugili giapponesi muoiono per lesioni cerebrali a 48 ore di distanza: avevano partecipato allo stesso evento

Tokyo, 10 agosto 2025 – Doppia tragedia nella box giapponese. Due pugili sono morti a due giorni di distanza e dopo aver disputato un incontro nel corso di uno stesso evento tenutosi la settimana scorsa alla Korakuen Hall di Tokyo. I due atleti deceduti sono il superpiuma Shigetoshi Kotari e il peso leggero Hiromasa Urakawa, entrambi 28enni ed entrambi ricoverati dopo i rispettivi match, tenutisi il 2 agosto scorso. Secondo quanto riportato dalla Bbc, tutti e due erano stati sottoposti a interventi chirurgici per traumi cerebrali.

L’incontro di Urakawa contro Yoji Saito era stato interrotto all'ottavo e ultimo round quando il pugile era finito ko. Kotari invece aveva pareggiato dopo 12 round contro l’altro connazionale Yamato Hata, perdendo conoscenza poco dopo.

"Un guerriero sul ring, un combattente nello spirito", che "se n'è andato troppo presto", aveva scritto la World Boxing Organisation (WBO) su Instagram venerdì scorso per ricordare il superpiuma ed esprimere il suo cordoglio per il suo decesso. Un messaggio a cui, purtroppo, ha fatto seguito quello scritto per Urakawa ieri, ad appena 24 ore di distanza. "Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alle famiglie, agli amici e alla comunità pugilistica giapponese in questo momento incredibilmente difficile", si legge nel secondo post social.