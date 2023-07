Arrestato in Libano Bartolo Bruzzaniti: il narcotrafficante internazionale era ricercato da quattro Procure

Reggio Calabria, 7 luglio 2023 – Arrestato in Libano uno dei più importanti narcotrafficanti a livello internazionale. L’operazione è stata svolta dalla Guardia di finanza che ha scovato in Libano il latitante Bartolo Bruzzaniti, originario di Locri (Reggio Calabria), e considerato uno dei più influenti trafficanti di stupefacenti al mondo.

Dalle ricostruzioni delle indagini, emerge che Bruzzaniti sarebbe responsabile della progettazione ed esecuzione di un vasto traffico di sostanze stupefacenti, dal Sudamerica alla Calabria, e sarebbe stato in grado di organizzare periodiche importazioni di oltre 2 tonnellate ciascuna.

Ricercato da quattro Procure

Bruzzaniti era ricercato da quattro Procure, quelle di Reggio Calabria, Milano, Genova e Napoli, sotto il coordinamento della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo. Dal mese di ottobre del 2022, in particolare, si era sottratto all'arresto nell'ambito dell'operazione "Levante” coordinata dalla Dda di Reggio Calabria che aveva coinvolto, complessivamente, 36 persone, e in cui i finanzieri avevano sequestrato oltre 4 tonnellate di cocaina, una quantità che avrebbe dato introiti alla criminalità per 800 milioni di euro.