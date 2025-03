Bosnia, Dodik fugge a Mosca da Putin

Roma, 31 marzo 2025 - Milorad Dodik, leader politico dei serbi di Bosnia, è fuggito in Russia. Lo stesso Dodik, ricercato dalla giustizia del suo Paese per attentati all'ordine costituzionale, ha rivelato di essere rifugiato a Mosca pubblicando su X un video che lo ritrae davanti alla Tomba del Milite Ignoto.

➡️ Стигао сам у Москву. Сваки мој боравак овдjе почињем посјетом споменику Незнаном јунаку како бих одао пошту 28 милиона страдалих Руса у Другом свјетском рату. ➡️ Овдjе ћу бити поново 9. маја на позив предсједника Руске Федерације Владимира Путина на обиљежавању 80. гoдишњице… pic.twitter.com/CMd5jqYda8 — Милорад Додик (@MiloradDodik) March 31, 2025

"Sono arrivato a Mosca. Inizio ogni mia visita qui con una visita alla Tomba del Milite Ignoto", ha dichiarato nel video il presidente della Republika Srpska, l'entità serbo-bosniaca della Bosnia Erzegovina. Nel suo messaggio, di circa due minuti, Dodik ha anche elogiato "il leader storico del popolo russo, Vladimir Putin".

Dodik è svanito nel nulla quattro giorni dopo la richiesta dei giudici di un mandato di arresto internazionale nei suoi confronti. Il leader serbo-bosniaco si sarebbe recato prima in Ungheria, in attesa di potersi recare a Mosca per incontrare il presidente russo. Il suo incontro con Putin era previsto un paio di settimane fa, ma era stato rinviato a causa di impegni del leader del Cremlino.

Dodik nei giorni scorsi è stato tre giorni in Israele dove ha partecipato a una conferenza sull'antisemitismo e ha incontrato il premier Benjamin Netanyahu. Dodik mantiene stretti rapporti con il premier ungherese Viktor Orban e sarebbe proprietario da alcuni anni di una lussuosa villa a Budapest.

Il presidente dei serbi di Bosnia, che non ha svelato se ha già incontrato o se incontrerà il presidente Vladimir Putin, ha aggiunto che sarà nuovamente in Russia il 9 maggio, su invito dello stesso zar, per assistere alle celebrazioni dell'80° anniversario della vittoria sul nazifascismo.