Boris Johnson, dimissioni oggi: cosa è successo e gli scenari. I nomi per il governo

Articolo : Raffica di dimissioni in Inghilterra. L’ora più buia per il governo di Boris Johnson

Londra, 7 luglio 2022 - Boris Johnson è pronto alla resa. Il primo ministro britannico avrebbe acconsentito a rassegnare le dimissioni, forse già oggi. Ne dà notizia la stampa britannica secondo cui Johnson dovrebbe restare in carica fino a quando non subentrerà il nuovo leader dei Tory. Secondo l'accordo che BoJo ha accettato dopo non poche resistenze, a breve ci saranno nuove elezioni interne: in "autunno", spiega Chris Mason, political editor della Bbc, il vincitore prenderà automaticamente il posto di Johnson anche alla guida del governo britannico. L'addio ufficiale da Downing Street potrebbe quindi avvenire in ottobre.

La decisione, quasi obbligata, di BoJo, giunge dopo che più di 50 i ministri e collaboratori di Downing Street hanno lasciato il proprio incarico in polemica con il primo ministro britannico. L'ultimo in ordine di tempo è il ministro della Giustizia, James Cartlidge, appena preceduto dal ministro delle Pensioni Guy Opperman, e da quelli per la Scienza George Freeman, e per l'Irlanda del Nord Brandon Lewis. Fino a stamani BoJo sembrava non voler mollare. Ai suoi aveva detto che non si sarebbe dimesso, perché la sua uscita dal governo causerebbe "caos" e vedrebbe "i conservatori quasi certamente sconfitti" alle prossime elezioni. Il numero e il peso delle defezioni però hanno messo il premier nell'angolo.

Le dimissioni che pesano

Le dimissioni a raffica sono arrivate dopo l'ennesimo scandalo che ha investito Johnson. Dopo il party gate (a Downing Street si festeggiava mentre erano in vigore le rigide misure anti-Covid) imperversa il caso dell'alleato di Johnson Christopher Pincher, costretto a dimettersi da deputy chief wip - incaricato di sorvegliare la disciplina del gruppo di maggioranza alla Camera dei Comuni - dopo che è stato accusato di essersi ubriacato in un gentlemen club di Londra e di aver molestato due uomini, incluso un altro deputato. A Johnson viene contestato di aver insabbiato il tutto.

Dopo Sajid Javid (Salute), Rishi Sunak (il Cancelliere dello Scacchiere), ieri si era dimesso anche il Segretario per il Galles, Simon Hart. L'Attorney Heneral Suella Braverman non lo ha fatto, ma ha invitato il Premier a dimettersi, annunciando anche la sua candidatura a leader dei tories, e quindi a Premier. Il ministro Michael Gove è stato invece licenziato da Johnson, dopo che ne aveva chiesto le dimissioni in un incontro a due. Anche la ministra degli Interni Priti Patel, il ministro dell'Impresa, Kwasi Kwarteng, e dei trasporti Grant Shapps, sono fra coloro che chiedono a Johnson di lasciare Downing Street.

Gli scenari: chi prenderà il suo posto?

Dopo la resa di Johnson, impazza il toto-successore: tra i papabili a prendere il suo posto si fanno i nomi dell’ex-cancelliere Rishi Sunak, dell’ex-ministro della Sanità Sajid Javid, del rivale Jeremy Hunt, della ministra degli Esteri Liz Truss, e del ministro della Difesa Ben Wallace. L'outsider più quotata è la fuoriclasse Penny Mordaunt, ex-ministra della Difesa, considerata l’outsider più quotata.