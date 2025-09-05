Media svedesi: Bjorn Borg affetto da un tumore alla prostata

Roma, 5 settembre 2025 - Bjorn Borg sarebbe affetto da un tumore alla prostata. Lo afferma il quotidiano svedese "Expressen", che cita una fonte vicina all'editore Norstedts, che pubblicherà la biografia del campione svedese, "Heartbeats", che uscirà il 18 settembre e che in Italia sarà pubblicata da Rizzoli con il titolo "Battiti". Ammantato di mistero, in linea con la storia di un campione estremamente riservato, il libro non è stato inviato in anticipo a giornalisti e recensori. A quanto pare anche le apparizioni pubbliche di Borg per presentarlo saranno molto limitate. Al momento, sull'effettiva rivelazione della malattia all'interno della biografia non esistono conferme ufficiali, se non questa frase che compare nella scheda di presentazione in italiano del libro su Amazon, dove è possibile pre-ordinarlo: "In questa autobiografia, Bjorn ("Orso" in svedese, nomen omen, vista la proverbiale riservatezza) Borg condivide tutto. Fino all'ultima sfida, la più importante, non ancora conclusa: quella contro un cancro".

Il riferimento al tumore compare nella 'quarta di copertina' dell'edizione italiana del libro. Pubblicato da Rizzoli, sempre secondo quanto visibile sul sito di Amazon, il volume dovrebbe uscire il 25 settembre, una settimana dopo l'edizione in inglese.