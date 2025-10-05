Ucraina, bombe russe sui 110 volontari italiani. Zelensky sferza l’Occidente: “Nessuna risposta degna all’offensiva di Putin”

Roma – Quella fra sabato e domenica è stata una notte di paura, l’ennesima, per l’Ucraina, ma anche per un gruppo di 110 attivisti italiani, diretti verso il confine polacco e colpiti da un massiccio bombardamento nell’ovest dell’Ucraina. Tempestiva la reazione di Kiev, che è riuscita a mettere il gruppo al sicuro. Duro il presidente, Volodymyr Zelensky, che ha denunciato l’intensificazione degli attacchi di Mosca nella zona occidentale del Paese e, rivolgendosi all’Occidente, ha ribadito che non è stato fatto abbastanza per fermare Vladimir Putin.

I soccorritori ucraini sul luogo dell'attacco russo a Leopoli

Una notte di paura a 100 chilometri da Kiev

Tornavano dall’Ucraina, dove hanno portato aiuti e solidarietà nell’ambito della decima missione Mean-Movimento europeo di azione non violenta. Una vera missione di pace, per costruire umanità sulle macerie della guerra. E che poteva finire in tragedia. Dopo tre ore di viaggio, arrivati nell’area di Zhytomyr, a circa 100 chilometri da Kiev, i 110 attivisti italiani hanno iniziato a sentire i primi bombardamenti.

Don Giacomo Panizza: “La contraerea abbatteva i droni”

Arrivati nella zona di Leopoli si sono aggiunti anche esplosioni e colpi di artiglieria. “Abbiamo cominciato a sentire come delle mitragliate e poi ci siamo resi conto invece che era la contraerea contro dei droni che stavano arrivando e li hanno abbattuti”, dice don Giacomo Panizza, sacerdote 77enne originario di Pontoglio (Brescia) ma da 50 anni in Calabria dove dirige la Comunità Progetto Sud. Il peggio è stato evitato grazie all’aviazione polacca, che ha fatto decollare i caccia per proteggere lo spazio aereo, e ai servizi ucraini che hanno permesso l’evacuazione del convoglio.

Il treno sui cui viaggiavano gli attivisti italiani in Ucraina

“Ogni notte suona la sirena degli allarmi a Kharkiv”

“È fondamentale per noi che questo episodio che ci ha visto protagonisti non distolga ma anzi accentui l’attenzione su ciò che gli ucraini vivono ogni giorno”, ha spiegato Paolo, attivista MoVI – Movimento di Volontariato Italiano. “L’attacco lo hanno subito e lo subiscono i civili ucraini quasi tutte le sere – è il ragionamento del sindaco di Jesi, Lorenzo Fiordelmondo, anche lui nel convoglio sfiorato dai raid russi –. Non c’è stata una sola notte nella quale non abbia suonato la sirena degli allarmi a Kharkiv. Abbiamo conosciuto rifugi e coprifuoco”.

Tajani: grazie al popolo ucraino amico ed eroico

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha ringraziato l’Ucraina per aver salvato i nostri connazionali, definendo il suo popolo “amico ed eroico”. Su X è stata pubblicata la replica dell’omologo, Andriy Sybiha: “Grazie Antonio Tajani per le tue parole di sostegno e solidarietà all’Ucraina. Siamo grati ai volontari e agli attivisti italiani della missione Mean e lieti che tutti i suoi 110 partecipanti siano al sicuro, grazie alle azioni coordinate dei servizi ucraini e dei nostri partner”.

Un'immagine delle case distrutte dopo l'attacco russo a Leopoli

L’ira di Zelensky: “Manca una risposta degna del mondo”

“Sfortunatamente, non c’è stata una risposta forte e degna da parte del mondo a tutto ciò che sta accadendo, alla portata e all’audacia in costante crescita degli attacchi russi”. È solo uno dei messaggi che ha inviato il presidente Zelensky durante un discorso televisivo. Quello fra sabato e domenica è stato l’attacco più grave nella regione di Leopoli dall’inizio della guerra.

Droni e missili da crociera sull’Ucraina

Secondo fonti ucraine, l’area è stata colpita da circa 140 droni Shahed e 23 missili da crociera, prendendo di mira soprattutto edifici residenziali, ospedali e impianti industriali civili. Nel mirino dei russi ci sono soprattutto le infrastrutture energetiche.

L’amministratore delegato di Naftogaz, la principale industria energetica del Paese, ha spiegato che i complessi danneggiati sono quelli utilizzati per scaldare le case durante l’inverno. Le squadre di emergenza stanno cercando di valutare l’entità dei danni. Il grande freddo si avvicina e questo quarto inverno di guerra potrebbe essere ancora più duro degli altri.