Bombardieri B-2 in volo, partiti dagli Usa. Possono trasportare la super bomba GBU-57

Roma, 21 giugno 2025 - Si muovono i bombardieri B-2, i velivoli americani in grado di trasportare la super bomba Gbu-57 che si ritiene essere l’unica capace di colpire e (forse) distruggere il pressoché inespugnabile sito nucleare di Fordow, posto a 90 metri di profondità sotto uno strato di rocce.

Premessa: non si sa se gli aerei da guerra stiano effettivamente trasferendo l’ordigno, sul cui utilizzo in Iran fino a pochi giorni fa il presidente Donald Trump nutriva seri dubbi.

Bombardieri Stealth B-2, foto generica

Le notizie che abbiamo al momento riferiscono che un'ingente forza di stealth B-2 Spirit statunitensi è partita dalla dalla base aerea di Whiteman, in Missouri, e sembra essere attualmente diretta verso Guam, nel territorio statunitense in Micronesia, nel Pacifico Occidentale. Non è chiaro se sia previsto che proseguano verso l’ulteriore base di supporto navale di Diego Garcia, situata a circa 3.700 chilometri dall'Iran in un territorio britannico altamente strategico che in passato è stato utilizzato come punto di partenza per attacchi statunitensi in Medio Oriente.

Lo rivelano le immagini satellitari pubblicate dal portale di difesa "The War Zone", secondo cui almeno tre cargo C-17 e 10 aerei cisterna per il rifornimento aereo sono stati schierati nelle ultime 48 ore alla base Diego Garcia.

La super bomba GBU-57

Il movimento degli assetti Usa viene seguito con grande attenzione attraverso l'Open Source Intelligence (Osint). OsintWarfare riporta immagini satellitari del 19 giugno della base aerea Prince Sultan a Riad, in Arabia Saudita, anche questa strategica in caso Washington decidesse di scendere in guerra al fianco di Israele. Dalle foto risultano 22 aerocisterne per il rifornimento in volo KC-135 Stratotanker, 53 caccia F-16 e 10 Hercules C-130 da trasporto.

Two flights of between 6 and 8 B-2A “Spirit” Long-Range Stealth Bombers departed from Whiteman Air Force Base in Missouri earlier tonight, joined by two groups of 4 KC-135 Aerial-Refueling Tankers each, all heading west towards the Pacific. The bombers have now begun their… https://t.co/5jVCaECNOw — OSINTdefender (@sentdefender) June 21, 2025

Secondo quanto riferisce la stessa fonte, gli equipaggi di due bombardieri B-2 - nominativi Pitch 11 e Pitch 14 - sono stati ascoltati oggi comunicare con i controllori del traffico aereo in Australia in un audio disponibile al pubblico.

L'equipaggio del Pitch 11 conferma anche la presenza di un terzo bombardiere. Il trio di bombardieri sembra aver effettuato il rifornimento in volo sopra l'Australia, dirigendosi verso ovest. Il ‘bunker buster’ di Fordow rappresenta il cuore del programma nucleare iraniano.

L'ingresso della base di Fordow dal satellite (Ansa)

Manovre in aumento

L'intensificarsi delle manovre si inserisce nel contesto di una nuova ondata di attacchi statunitensi contro gli Houthi nel Mar Rosso e dei crescenti avvertimenti all'Iran da parte dell'amministrazione Trump sul possibile intervento Usa a sostegno dei raid di Israele.

Nell'ottobre dello scorso anno, un bombardiere B-2 era partito direttamente dagli Stati Uniti per un attacco in Yemen. Pochi mesi fa, gli Stati Uniti avevano trasferito circa sei bombardieri B-2 alla base di Diego Garcia con l'obiettivo di minacciare l'Iran e lo Yemen; tuttavia, gli aerei non hanno preso parte agli attacchi americani in Yemen.